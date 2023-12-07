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橘色惡魔再度來台！ 售票音樂會已賣光　全台免費表演時程一次看

▲日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」即將返台，除了有售票音樂會於國家音樂廳舉行，也將參與北一女校慶，另外12月10日則將與高雄五所高中職在高雄時代大道演出，《NOWnews今日新聞》整理此次完整時程表一次看。（圖／文化總會提供）
▲日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」即將返台，除了有售票音樂會於國家音樂廳舉行，也將參與北一女校慶，另外12月10日則將與高雄五所高中職在高雄時代大道演出，《NOWnews今日新聞》整理此次完整時程表一次看。（圖／文化總會提供）

記者葉盛耀/綜合報導

日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」即將再度來台，此次首站在高雄，比去年更盛大的98人編制，將於12月10日下午3點於時代大道（夢時代前）登場12月11日則全員齊聚承億酒店一樓廣場，是高雄唯一快閃演出，民眾可免費參與，接著12月12日則參加台北市立第一女子高級中學120年校慶，12月14日則到國家音樂廳舉辦在台首場售票音樂會，目前門票已銷售一空。《NOWnews今日新聞》整理此次完整時程表一次看。

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📍12月10日15:00高雄時代大道
首站於高雄時代大道登場，當天高雄五所高中職將同場演出，包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊，以及中正預校樂旗隊。高雄捷運甚至將出動「柑橘號」輕軌列車，表達熱切歡迎。

▲橘色惡魔首站於高雄時代大道登場，高雄捷運甚至將出動「柑橘號」輕軌列車，表達熱切歡迎。（圖／取自高雄市政府臉書）
▲橘色惡魔首站於高雄時代大道登場，高雄捷運甚至將出動「柑橘號」輕軌列車，表達熱切歡迎。（圖／取自高雄市政府臉書）
📍12月11日09:00-09:30高雄承億酒店
全員齊聚承億酒店1樓，為高雄唯一快閃演出，將有特別走位進場，且完全免費公開表演。承億酒店呼籲民眾遵守現場動線，避免推擠造成危險。

📍12月12日11:00台北市立第一女子高級中學
北一女表示，繼去年橘高校10月來台，在國慶大典與北一女樂儀隊同場表演之後，適逢北一女120年校慶，因此橘高校再度來台擔任校慶活動嘉賓。當天開放外校學生、家長和民眾參加，校方預計將啟動人流總量管制。

📍12月14日19:30國家音樂廳
日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」在台首場售票音樂會，日前開放購票，於10分鐘內銷售一空。中華文化總會表示，為回饋粉絲熱情，12月8日將發送「日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台紀念海報」，中午12時～下午14時，將在位於台北市中正區重慶南路二段15號的文化總會一樓發送，預計當天上午11時開放排隊，民眾必須先加文總LINE（帳號：@hrp5564g）、標記好友並截圖，接著出示截圖給工作人員，才能領取海報一張，一次限領一張。

▲文總開放12月8日中午免費索取「日本京都橘高校吹奏樂部2023來台紀念海報」。（圖／文總提供）
▲文總開放12月8日中午免費索取「日本京都橘高校吹奏樂部2023來台紀念海報」。（圖／文總提供）

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