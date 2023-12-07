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周思潔才還清1億債務！又控「音樂教父」小蟲騙她2千萬：身心煎熬

▲周思潔才還清1億債務，又控「音樂教父」小蟲騙她2千萬：「身心煎熬。」（圖／萊格悠提供）
▲周思潔才還清1億債務，又控「音樂教父」小蟲騙她2千萬：「身心煎熬。」（圖／萊格悠提供）

記者黃雅琪／綜合報導

資深歌手周思潔17歲參加「台視新人獎」比賽獲亞軍出道，曾欠債1億元積極清償債務後，沉寂多年於2019年復出發新專輯《傻傻的花》。不料周思潔昨（6）日卻在社群發文指控，音樂人陳煥昌（小蟲）詐欺、背信，騙走她2000萬元：「在獨自承受了3年多的身心煎熬後，今天我決心勇敢地站出來，揭露這位大師的所做所為。」

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▲周思潔一語道破小甜甜婚姻有問題的原因。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔提告音樂人小蟲詐欺、背信。（圖／萊格悠提供）
周思潔在聲明中提到：「本人周思潔委任音樂人陳煥昌（小蟲）製作唱片專輯《傻傻的花》在他及其經紀人楊智傑（棍子）統籌下共支出新台幣1千多萬元。小蟲個人已收390萬（含6首歌曲製作費共300萬，先收210萬及總策劃費180萬）並另外收費拍攝〈傻傻的花〉MV，擔任導演、製作費165萬。」她控訴收取多項費用的小蟲，卻不斷延宕出片日期，導致她在唱片發行時，恰逢新冠疫情長達3年無法出國、宣傳，損失慘重。

周思潔接著指出：「小蟲收取高達180萬的總策劃費，卻在錄音完成後毫無作為即逕自返回中國，致本人需另請團隊始能完成專輯，總計《傻傻的花》含宣傳費高達2000萬。」她指稱小蟲在外放話，說她未支付尾款：「至今小蟲仍不交出專輯的音樂分軌檔案，更惡意不授權，致使花費鉅資的歌曲，竟無法在KTV播出。」因此決定告上法院，追究其法律責任。小蟲的經紀人牙牙表示：「這件事都是由前經紀人在協調雙方的工作」，不清楚細節為何，強調目前無人能聯繫上前經紀人。

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▲周思潔聲明書。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔聲明書。（圖／萊格悠提供）

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