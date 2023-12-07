婆婆賴佩霞剛退選　隋棠湊巧喊話「錯過了也不要覺得可惜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
講座上一共5位講師分別傳授寶貴經驗，《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然以長年監製經驗，提點學員提案策略，針對不同故事和預算寫出精準提案，增加提案成功率；曾獲金馬獎最佳剪輯的解孟儒不吝分享剪接的關鍵，技術重要，但是更重要的是如何讓電影邏輯順暢、細節合理、看得過癮，必要時留下一些「懸念」才更能夠吸引觀眾追劇。
《少年Pi的奇幻漂流》編劇大衛馬吉（David Magee）認為編劇不是寫小說，劇本是工作本，精準的用字遣詞，才能推進故事，編劇方式得要「與時俱進」也很重要；美國知名剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres）長期和李安合作，他分享如何用畫面述說故事、培養畫面氛圍感的強弱及剪輯參與創作的關鍵環節，強調一部好作品永遠需要團隊合作才能完成。
由文化內容策進院（文策院）與新加坡新傳媒（Mediacorp）共同主辦、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》自6月公開徵選亞洲地區的華語影集劇本提案，最終選出3組傑出企劃，並提供新台幣24萬元開發經費。
由製作人林心如領軍的決選評審團，最終選出3組影集提案，包括熱血勵志的《EMT救援事件簿》、靈異愛情偵探劇《見鬼了！我的愛情》，以及講述過氣劇場藝術家和喜歡芭樂歌的女孩的愛情故事《芭樂清單》。