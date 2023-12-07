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婆婆賴佩霞剛退選　隋棠湊巧喊話「錯過了也不要覺得可惜」

▲隋棠吐露人生哲學「錯過了也不要覺得可惜」，意外呼應退選婆婆賴佩霞的心境。（圖／台北電影節提供）
▲隋棠吐露人生哲學「錯過了也不要覺得可惜」，意外呼應退選婆婆賴佩霞的心境。（圖／台北電影節提供）

記者羅凌筠／綜合報導

隋棠日前擔任文策院《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》講師，暢談「劇本與演員的關係」，她透露現階段即使錯過角色也不覺得是壞事，跟著其人生閱歷增長，會想嘗試更多不同的面貌，這番話頗適合送給上月退出總統大選、與政壇擦身而過的婆婆賴佩霞。

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▲隋棠認為「演員世界很廣闊」，錯過某個角色不是壞事。（圖／台北電影節提供）
▲隋棠認為「演員世界很廣闊」，錯過某個角色不是壞事。（圖／台北電影節提供）
入行逾20年的隋棠身為資深演員，影視雙棲，甚至跨足作詞和文字創作，課堂上大方分享表演心法，她認為演員詮釋角色時，從角色動機、邏輯和舉動都應該要一致，也不忘給予剛入行的演員意見，「就算和角色錯過了也不要覺得可惜，演員的視野和世界是很廣闊的！」

▲隋棠（前排右二）不吝分享作為演員獲得的經驗。（圖／台北電影節提供）
▲隋棠（前排右二）不吝分享作為演員獲得的經驗。（圖／台北電影節提供）
講座上一共5位講師分別傳授寶貴經驗，《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然以長年監製經驗，提點學員提案策略，針對不同故事和預算寫出精準提案，增加提案成功率；曾獲金馬獎最佳剪輯的解孟儒不吝分享剪接的關鍵，技術重要，但是更重要的是如何讓電影邏輯順暢、細節合理、看得過癮，必要時留下一些「懸念」才更能夠吸引觀眾追劇。

《少年Pi的奇幻漂流》編劇大衛馬吉（David Magee）認為編劇不是寫小說，劇本是工作本，精準的用字遣詞，才能推進故事，編劇方式得要「與時俱進」也很重要；美國知名剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres）長期和李安合作，他分享如何用畫面述說故事、培養畫面氛圍感的強弱及剪輯參與創作的關鍵環節，強調一部好作品永遠需要團隊合作才能完成。

由文化內容策進院（文策院）與新加坡新傳媒（Mediacorp）共同主辦、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》自6月公開徵選亞洲地區的華語影集劇本提案，最終選出3組傑出企劃，並提供新台幣24萬元開發經費。

由製作人林心如領軍的決選評審團，最終選出3組影集提案，包括熱血勵志的《EMT救援事件簿》、靈異愛情偵探劇《見鬼了！我的愛情》，以及講述過氣劇場藝術家和喜歡芭樂歌的女孩的愛情故事《芭樂清單》。

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