歲末FUN鬆！新住民在「嘉」手作聖誕苔球 齊聚嘉義同樂
聖誕節即將在本月底來臨，內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，特別邀請嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會會長張麗梅帶領新住民朋友一起手作聖誕苔球，現場洋溢著滿滿的聖誕氣氛。
國際中心賴正琳／綜合報導
張麗梅會長說，現今人們生活步調較緊湊，可能長期處在壓力或是焦慮的情緒當中，手作苔球是近年熱門的療癒小物，將植物移植到沃土，並以捏飯糰的方式，將它形塑成一顆圓球，再以線纏繞固定，便完成苔球。這類型的手作課程讓大家透過接觸植物來放鬆心情，適逢聖誕節即將來臨，大家可以搭鹿角、鬍子等配件來裝飾苔球，做好的成品裝飾於家中或是辦公場所，不僅賞心悅目，也能增添聖誕節的氣氛。
參與的新住民朋友在張會長的教學下，都十分專注地製作屬於自己的聖誕苔球，大家拿著完成的作品拍照，共同提前歡度聖誕節，場面溫馨幸福。一起參加活動的新住民瑋卓和義秋表示，平時會和家人過不同的節慶，不僅可以讓孩子們瞭解世界各國不同的風土民情，也能在日常生活中建立儀式感來增進家人間的情感。
新住民亮亮說，參加活動除了放鬆心情、認識新朋友外，也能瞭解法令政策，例如申辦自動查驗通關須年滿12歲且身高140公分以上，而且註冊及通關可以同步，直接在機場的自動查驗通關閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料即可通關，她開心地說：「這個訊息要和親朋好友分享！」
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，即將邁入歲末之際，透過辦理手作聖誕苔球課程讓新住民朋友放鬆心情、舒緩壓力，為生活增添一抹綠意及希望。移民署將持續推動新住民及其子女照顧及培力工作，相關訊息可至新住民培力發展資訊網查詢，或加入Line官方帳號(ID：@ifitw)，歡迎新住民朋友多加運用。