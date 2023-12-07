暗網以10萬美金兜售被監聽名單 北檢今分案追查幕後主謀
某暗網及社群平台昨傳出有人以10萬美金兜售我國情治單位的監聽名單，驚動檢察機關！最高檢察署檢察總長邢泰釗認定，此為境外勢力認知作戰的假訊息，發交台北地檢署偵辦。台北地檢署今（7）日分「他案」，指派「天下第一組」忠組檢肅黑金檢察官調查。
記者潘千詩／台北報導
該份監聽名單長達10頁，被監聽對象包括政要、立委、藍綠政治人物，申請單位有調查局、憲兵隊及國安局等，由帳號fsadoftjy的網友在5日以「SELL TAIWAN 3G SURVEILLANCE DATA」為標上傳暗網，之後又被轉至臉書《爆料公社》，稱「國人遭監控！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！！！」
調查局、廉政署昨天得知後，各自分頭查證資料真偽；法務部長蔡清祥昨晚也指出，在獲悉此事後，立即責成最高檢察署、調查局積極查明釐清，必須遏止境外勢力藉由「認知作戰」影響我選舉、社會秩序。
之後，最高檢察署認定，此訊息是經由境外伺服器投放至我國社群網站，內容夾雜簡體字、西元紀年、擅加職稱或電話國碼，顯然是境外勢力對我國的認知作戰，呼籲國人勿輕信謠言或加以渲染，以免受認知作戰的誤導與利用。負責偵辦全國性假訊案件的台北地檢署今早已完成分案。