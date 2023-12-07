錢被通膨吃掉！人生「第一桶金」好難存　專家建議這樣做較易達成

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也因為，「錢被通膨吃掉了」，加上房價飆漲，讓許多年輕人放棄跟隨社會期望奮鬥，只想待在自己的舒適圈就好的「「躺平族」，想要存下「人生第一桶」更難了。
遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，人生「第一桶金」要存多少錢不是重點，重點在於「這一桶金」你要拿來做什麼？建議先訂下人生目標，這樣存錢才更易達成。她以自己女兒為例，22歲大學畢業後，就投入職場，並訂下買房存頭期款的人生目標，因此，從領薪水第一個月開始，女兒就固定拿出1、2萬元，進行定期定額投資，若加薪提撥比例就更高，甚至從小到大的壓歲錢也都放進去。
張小倩說，女兒已在30歲達到人生買房目標，在台北市內湖買了小套房，現在出租繳房貸，每月租金3萬元，現在女兒32歲。其實，也不只她女兒想買房，張小倩透露，遠東商銀每年都會徵才，尤其是年輕有為的MA儲備幹部，她也會詢問這些MA如何理財，有一天她就看到一位優秀的MA中午自己帶便當，經詢問後才知，她跟自己女兒一樣，都為自己訂下買房的人生目標，因此，盡量節省生活開支，同樣透過存錢理財達成自己的目標。
張小倩說，財富不一定要很快累積，慢慢存也可以很快樂，重要是要把人生目標先訂出來，例如想買房存頭期款，以房價1800萬元來說，自備款需300多萬，這時就可以先計算要多少才能達到這目標，當然，如果父母也贊助些頭期款目標會更快達成，有了人生目標存錢也更有動力，也更易達成目標。