內幕／拚南投兩激戰區！綠打游顥無著力點　拿馬文君「隔山打牛」

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馬文君9月底捲入國造潛艦洩密疑雲，自此，該議題就成為2024總統暨立委選舉，民進黨主攻的「主旋律」，如法炮製2020年總統立委大選「下架吳斯懷」手法，要讓「下架馬文君們」議題，從上自下、從中央到地方，全面發酵。
自10月以降，民進黨黨中央聯袂立法院黨團分別召開數場記者會，猛攻「馬文君們」，就連民進黨10月中首部議題廣告，就「獻給」馬文君；無獨有偶，賴清德在多場與立委參選人造勢場合上，親自發動「下架馬文君們」軍令，大打國安牌、營造民進黨「護台」品牌形象，也要拉抬南投、全國立委選情，一舉數得。
黨內評估，南投第一選區、第二選區為高度緊繃區，兩席均可能拿下來，民進黨日前緊咬馬文君洩密案的作為，也確實使馬受到影響。不過，相較於馬文君，民進黨對游灝的攻擊顯然力道有差，據指出，綜觀多項因素及考量，強攻馬文君有外溢效應外，也與游顥攻擊施力點不足有關。
要馬文君「隔山打牛」 力拚南投兩選區
在外溢效應部分，民進黨人士分析，南投兩選區屬於大南投，兩選區對於鄉野奇談、街訪議論是高度流通的，馬文君在被高度檢視情況下，會產生共伴、外溢效應，宛如「隔山打牛」般，直接影響到隔壁選區的游顥。
上述人士進一步指出，南投第二選區上次補選，國民黨派出前南投縣長林明溱，當時民進黨策略就是緊追林的豪宅爭議、財產來源不明、縣府5年考察133次未公開考察報告等，所祭出的戰法就是讓選民有「相對剝奪感」，最終策略成功奏效、得以翻轉選區。
他提到，南二選區國民黨現在派游顥出馬，一般而言，投給蔡培慧的選民，應該也會看到她的努力、並認同她，由於該選區的對手們在上次補選已打過、時間距離太近，因此將主要攻防點放在馬文君身上，使其外溢、外擴；至於南一選區，黨內人士驚呼地說，以蔡明軒來說，能與現任的馬文君打成這樣，相當不得了，如同新北市第一選區「何博文挑戰洪孟楷」般，都是有機會的。
既洩密案後，馬文君再度被爆位於國有農地的700坪住所是違建農舍，民進黨昨（6）日乘勝追擊，找來蔡明軒開記者會，直指占國有地是國民黨DNA，沒想到不到一天時間，藍營執政的南投縣府旋即裁示，該建物沒有申請執照，火速的定調，也使綠營相當訝異、為之一振。
對手游顥空戰難打 蔡培慧團隊困擾
另一方面，挾帶勝選氣勢高喊「2024再贏一次」的蔡培慧，這次依舊陷入苦戰，主打藍營青年世代、拚光復失土的游顥，除了會使藍軍歸隊、接收年輕知識藍，身為國民黨前主席的洪秀柱子弟兵的他，更能承接統派選民，相較於南二選區上次派出林明溱「破綻百出」，在空戰上確實難找到攻擊施力點。
蔡培慧過去雖然曾召開記者會，指控游顥赴中國落地招待，不過，地方人士認為，打擊效果有限，畢竟南投鄉親在乎的是，何時開放中客來台觀光、促進經濟，民進黨打抗中牌效果不大，「鄉親根本不在意」。
據了解，在空戰上，對手難有破綻，讓蔡培慧輔選團隊頗為困擾，為此，蔡培慧積極加強陸戰，自7月起狂跑基層、客廳會等，選戰有自身節奏、要穩扎穩打，再度拿下勝利一役。
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