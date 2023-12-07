特企／Let’s Café巴西玫瑰鑽單品咖啡回歸　每口都是療癒時光

特企／5間南投療癒民宿快收！來場慢活小旅行　品嚐在地鮮乳美食

▲水沙連鮮乳為南投第一支動福認證小農鮮乳，友善飼養的訴求，與多家永續理念旅宿合作推廣在地鮮乳。（圖／品牌提供）
▲水沙連鮮乳為南投第一支動福認證小農鮮乳，友善飼養的訴求，與多家永續理念旅宿合作推廣在地鮮乳。（圖／品牌提供）

本報訊

精選5間南投療癒系民宿快收！享受被山林懷抱的寧靜，鄉村慢活的景色，紓緩身心壓力，12月底前入住的旅客可享用在地食材及南投小農水沙連鮮乳早餐，白天可就近到日月潭無邊際湖景咖啡廳，及隱身在民宿裡的南投最美拉麵店，品嚐南投最新水沙連在地小農鮮乳製作的鍋煮鮮奶茶和咖啡拿鐵，回程前再到埔里知名的世界金牌巧克力城堡觀光工廠買伴手禮，快安排南投小旅行。

在「散步的雲」會有一秒出國的錯覺，在頭社活盆地來場散步慢活小旅行。散步的雲為臺灣第一家由低碳建築聯盟 LCBA（Low Carbon Building Alliance）鑽石級認證之民宿。主人范懷仁、林冠妘致力於將「友善環境」理念傳達給入住的客人。打造重視生態、友善環境、專業服務、慢活療癒、永續經營理念的特色民宿。

無需遠赴峇里島，位於南投埔里的「The Bal'e Villas 牛眠埔里」將帶您進入度假世界，完美詮釋慢活的度假美學。牛眠埔里坐落於南投埔里的牛眠山區，佔地廣闊的4,500坪，擁有獨立而隱密的地理位置，向自然借景，融入於環山景色之中。館內擺飾、造景靈感皆來自峇里島；餐點則由主廚精心設計，運用當地、當季食材及南投當地優質小農鮮乳，搭配細膩的料理手法製作而成，為遠道而來的旅人編織一段不被打擾的完整假期。

日月潭悠森境度假村距離九族文化村約100公尺。擁有千坪大草坪、獨棟木屋、精緻套房可滿足不同需求的旅人，入住可享自家烘焙咖啡，和以南投小農動福水沙連鮮乳等在地食材新鮮調理的早、晚餐。

以生態為主題，致力打造與自然和諧共融的環境。建築巧妙融入自然，擁有充沛的陽光、翠綠的樹蔭，營造出宜人的生活氛圍。友善的動植物生態環繞，為旅客提供獨特且難忘的體驗。強調親水親泥，讓人與大自然深度互動，同時享受寧靜的獨處時刻。在自然生態環境中得以放鬆身心，同時與大自然建立深厚的連結。

暨大行旅為暨南大學實習旅館，由於價格平實，一房難訂。與在地小農配合，透過在地特色元素的置入，提供相關旅遊資訊與旅遊體驗。坐落於南投埔里占地150公頃的暨大校園內，擁有20公頃的大草皮、上千株台灣山櫻花與日本八重櫻組成的櫻花林，以及油桐花、香楠樹等豐富的植栽與生態環境，每年2月更是會舉辦一系列的櫻花祭活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
到日月潭一定要來這間隱藏在民宿裡的道地日式拉麵，配合南投在地酪農提供的水沙連鮮乳，作為堅持使用在地、友善動物及環境的理念的一部分。除了特色的3日熬煮豚骨高湯拉麵外，還能享受由日月潭有機阿薩姆紅茶與水沙連鮮乳精心調製的鍋煮鮮奶茶。水沙連鮮乳不僅是南投第一款獲得「動物福利標章認證」的鮮乳，更是在地酪農對品質的承諾。好客食事処以最新鮮、最優質的食材，帶來味蕾上的旅行，品嚐地道的美味，同時支持可持續農業。

有著無邊際露台豪華湖景的先得月，店名由來是取自「近水樓台先得月，向陽花木易為春」這兩句著名詩句，詩人如願得到提拔升遷，先得月守護著紅茶得到最好的光照與最佳的濕度調節，讓日月潭紅茶綻放美好滋味。加上鄰近文武廟供奉的文財神范蠡與武財神關公加持，在日月潭邊喝著水沙連鮮乳調製的下午茶飲料，更象徵著接地氣，帶著生意來都能「馬到成功先得月，升官發財易為春」好兆頭。

位在埔里的國際級觀光工廠，創新研發高品質巧克力，採用水果、茶葉等多種台灣食材結合世界各地原物料，製作出獨特風味。園區分為戶外庭園與室內展售區，提供導覽認識及體驗巧克力生態，也能悠閒入座喝杯鮮奶拿鐵、品嘗美味的冰淇淋，還能暢玩DIY。

向永遠的瓊斯博士致敬！重溫《印第安納瓊斯》42年回憶與感動

特企／征服《夢姬》不孤單！快來把老婆帶回家

17家企業獲頒「國家人才發展獎」　人才永續不間斷

乳酪控必吃！聖誕必推想食廚房　給你6款美國乳酪限定美食

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞