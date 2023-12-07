特企／5間南投療癒民宿快收！來場慢活小旅行　品嚐在地鮮乳美食

在「散步的雲」會有一秒出國的錯覺，在頭社活盆地來場散步慢活小旅行。散步的雲為臺灣第一家由低碳建築聯盟 LCBA（Low Carbon Building Alliance）鑽石級認證之民宿。主人范懷仁、林冠妘致力於將「友善環境」理念傳達給入住的客人。打造重視生態、友善環境、專業服務、慢活療癒、永續經營理念的特色民宿。
無需遠赴峇里島，位於南投埔里的「The Bal'e Villas 牛眠埔里」將帶您進入度假世界，完美詮釋慢活的度假美學。牛眠埔里坐落於南投埔里的牛眠山區，佔地廣闊的4,500坪，擁有獨立而隱密的地理位置，向自然借景，融入於環山景色之中。館內擺飾、造景靈感皆來自峇里島；餐點則由主廚精心設計，運用當地、當季食材及南投當地優質小農鮮乳，搭配細膩的料理手法製作而成，為遠道而來的旅人編織一段不被打擾的完整假期。
日月潭悠森境度假村距離九族文化村約100公尺。擁有千坪大草坪、獨棟木屋、精緻套房可滿足不同需求的旅人，入住可享自家烘焙咖啡，和以南投小農動福水沙連鮮乳等在地食材新鮮調理的早、晚餐。
以生態為主題，致力打造與自然和諧共融的環境。建築巧妙融入自然，擁有充沛的陽光、翠綠的樹蔭，營造出宜人的生活氛圍。友善的動植物生態環繞，為旅客提供獨特且難忘的體驗。強調親水親泥，讓人與大自然深度互動，同時享受寧靜的獨處時刻。在自然生態環境中得以放鬆身心，同時與大自然建立深厚的連結。
暨大行旅為暨南大學實習旅館，由於價格平實，一房難訂。與在地小農配合，透過在地特色元素的置入，提供相關旅遊資訊與旅遊體驗。坐落於南投埔里占地150公頃的暨大校園內，擁有20公頃的大草皮、上千株台灣山櫻花與日本八重櫻組成的櫻花林，以及油桐花、香楠樹等豐富的植栽與生態環境，每年2月更是會舉辦一系列的櫻花祭活動。
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有著無邊際露台豪華湖景的先得月，店名由來是取自「近水樓台先得月，向陽花木易為春」這兩句著名詩句，詩人如願得到提拔升遷，先得月守護著紅茶得到最好的光照與最佳的濕度調節，讓日月潭紅茶綻放美好滋味。加上鄰近文武廟供奉的文財神范蠡與武財神關公加持，在日月潭邊喝著水沙連鮮乳調製的下午茶飲料，更象徵著接地氣，帶著生意來都能「馬到成功先得月，升官發財易為春」好兆頭。
位在埔里的國際級觀光工廠，創新研發高品質巧克力，採用水果、茶葉等多種台灣食材結合世界各地原物料，製作出獨特風味。園區分為戶外庭園與室內展售區，提供導覽認識及體驗巧克力生態，也能悠閒入座喝杯鮮奶拿鐵、品嘗美味的冰淇淋，還能暢玩DIY。