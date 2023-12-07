沖煮越南咖啡！新住民分享秘訣　推廣全民反賄選活動

二合一選舉即將到來，為了避免新住民因不了解台灣法令而誤涉賄選陷阱，移民署南區事務大隊雲林縣服務站及專勤隊於日前舉辦家庭教育課程，除宣導移民署最新重要政策外，特別攜手台灣雲林地方檢察署政風室，一同向在場的新住民朋友們講解常見的賄選樣態、強調辨別假訊息的重要性，並搭配通譯人員解說相關法令罰則及台灣選舉的注意事項，避免因語言及習慣的不同而誤觸法網。
國際中心賴正琳／綜合報導
雲林縣服務站每個月皆定期舉辦家庭教育課程，目的是為了幫助新住民更快適應在台生活。本次活動特別邀請了雲林地檢署政風室觀護人廖品涵，為在場的新住民家庭，說明妨害選舉的不法樣態，如買票18招、選舉賭盤及境外勢力介入選舉等，更強調辨別假訊息的重要性。藉由深入淺出的案例講解，提醒新住民們保持警覺，不轉傳不實訊息，以維護選舉的公正性。
本次活動中由越南籍楊佳芯講師分享沖煮越南咖啡技巧，並將反賄選字樣刻畫在奶油上，藉由趣味方式將反賄選的觀念深入在場新住民的內心。另外，也運用磁吸小白板，讓在場的大小朋友寫上反賄選的中文、越南文及檢選專線。來自越南的阮女士表示，台灣的反賄選宣導活潑有趣，內容簡單明瞭，小朋友也不無聊，讓他們從小就認識反賄選的重要性。
雲林縣服務站站主任黃仲傑表示，很開心能夠與地檢署合作，共同向新住民宣導反賄選，以及辨別假訊息的重要性，歡迎新住民向移民署服務站檢舉不法，將有通譯志工提供協助，且過程都會嚴格保密，呼籲共同營造乾淨選風。