自曝是誤入叢林的小白兔 吳欣盈：就做自己喜歡、對的事情
民眾黨副總統參選人、立委吳欣盈日前赴杜拜參加聯合國氣候峰會「COP28」，在被問及2024大選的對手蕭美琴、趙少康分別是戰貓、JAW鯊顎（趙少康名字諧音），都有動物系列的綽號，吳欣盈自嘲是「小白兔」；而面對從政到現在參選所承受的極大壓力，吳欣盈說，就是用正向態度面對。
記者邱新博／台北報導
根據《TVBS》報導，記者專訪吳欣盈詢問，從從政到現在參選，從過程中到現在身分的轉變承受了外界極大的壓力，做什麼事情都會被外界放大檢視，如何克服這樣的壓力？吳欣盈說，自己經歷了一段
非常不照她人生走的低潮，「自從人生低潮之後，很多事情我就放得下，我就做自己喜歡、覺得對的事情。應該說心裡的不平，因為這樣子不要在發生在別人身上，我們是否可以做這些改變？」
吳欣盈表示，對她來說這些只是Politics（政治），不要看的這麼認真，畢竟政治有時候只是口水戰，「我覺得我自己可以選擇，用比較正向的（態度）面對一些事情。」
被問及另外另外兩位副手人選，一個是戰貓（蕭美琴）一個是JAW鯊顎（趙少康名字諧音），可以取個同一系列的動物？吳欣盈一開始說不知道，後來就打趣說，「大家常講我是誤入叢林的小白兔。」