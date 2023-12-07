▲做好這些事防免疫負債！養成「這習慣」更加分

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要維持室內空氣品質，適當配合空氣清淨機使用，可幫助減少空氣中污染物。不過這樣還不夠，如果沒有養成定期更換濾網的習慣，可是會讓一呼一吸之間，潛藏滿滿的髒空氣。
疫波又起？「免疫負債」考驗免疫力
由於先前歷經新冠疫情，多數民眾都不曾感染相關呼吸道傳染病，加上個人防疫措施放鬆，導致日前中斷的病毒感染重新開始流行，等於現在開始慢慢「還債」，即為「免疫負債」。尤其今年冬天忽冷忽熱，更考驗著每個人的健康程度。
據疾管署例行疫情報告顯示，許多孩童近期陸續感染不同病毒，或是一次同時感染多種病毒，連過去少見的傳染病都現形了。不是在校園被同儕傳染，就是被家長傳染。
前述所提及之黴漿菌肺炎就是好發於5到15歲孩童。因此提醒，應盡早做好個人防疫措施，施打相關預防疫苗（如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等），防範多種病毒合併感染，並積極提升自身免疫力，減少感染甚至後續演變成重症的風險。此外，也務必記得勤洗手、必要時戴上口罩。
室內比室外髒？清淨空氣不可少
不過，準備迎接常態性的高病毒風險環境，一定不可或缺空氣清淨機的幫忙。因為一般人待在室內的時間可是比室外還要來得長，若沒有好的空氣流通、維持良好空氣品質，也會讓病毒有機可趁。
空氣清淨機濾網多久該換一次？最少半年一次
適當使用空氣清淨機可以有效減少空氣中的污染。惟要注意的是，其中的濾網是否有定期更換，假使沒有定期更換，可能讓髒東西、細菌等附著，形成比馬桶還髒的環境，同時降低清淨機效能，讓機器壽命減短。那麼濾網多久該換一次？一般建議是使用6 ～ 12個月就應更換，若居住地空氣品質不佳、室內常有油煙，或新裝潢等狀況，則建議使用4 ～ 6個月更換。最簡單的方法是，眼睛能看到濾網上面有明顯灰塵，甚至鼻子聞到異味就該更換，不用等到機器指示燈提醒。養成定期更換好習慣，拒絕讓濾網成為病菌孳生的溫床，二度危害身體健康。
平價新鮮好空氣 定期換濾網成健康好幫手
目前市面原廠濾網耗材因為價格不斐，讓民眾不忍心這麼頻繁更換，即使上面佈滿灰塵仍在使用。台灣濾網製造權威品牌綠綠好日 Have Green Days 便提供將近30種主流清淨機品牌的濾網，希望讓人人都能以最實惠且品質不輸原廠的價格，擁有新鮮好空氣。全商品皆具備 SGS 授權等國際認證，有效過濾PM2.5及病菌。還設有線下取貨門市，不會找不到人負責，也獲得家醫科醫師的認證推薦，讓消費者選購更放心。重要的是，面對眾多呼吸道病毒即將反撲，除了做好防疫措施，守護家中寶貝別忘了記得定期更換濾網，維持室內清淨好空氣，才不會讓病毒乘機而入。
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