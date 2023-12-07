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2023「LINE最強貼圖」不是咖波！用戶全改用這款　表情貼冠軍是它

▲LINE推出「2023我的貼圖回顧」，彙整用戶整年傳送的貼圖次數和使用喜好。台灣平均一年傳送1235張，其中前1％的活躍用戶中，大多會有破萬的數字。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE推出「2023我的貼圖回顧」，彙整用戶整年傳送的貼圖次數和使用喜好。台灣平均一年傳送1235張，其中前1％的活躍用戶中，大多會有破萬的數字。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

LINE貼圖於今（7） 日公布年度榜單，曝光台灣用戶2023年最喜愛的貼圖、表情貼與主題。從官方、原創表情貼排行看到前五大清一色是動態，在表情貼部分，蟬聯官方冠軍的「蠟筆小新」與首次奪下原創冠軍的「熊大兔兔超實用LINE動態表情貼」，顯示小巧可愛的表情貼逐漸成為新寵；貼圖部分，原創貼圖是首次衝上冠軍的「野生喵喵怪」。此外，今年再次推出「2023我的貼圖回顧」活動，首次揭秘台灣用戶平均傳送1235張貼圖，平均每天都會傳超過3張貼圖以上。

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🟡表情貼

LINE公布2023年貼圖榜單，不論是官方還是原創表情貼前五名皆是動態，官方表情貼冠亞軍由「蠟筆小新」與「貓貓蟲-咖波」蟬聯。第三名「胖才可愛」首次以溫暖色調與療癒可愛風格進榜、第四名「好想兔」將實用文字巧妙融合讓聊天更到位。

第五名來自日本人氣角色「反應過激的貓」則運用「陰影」技巧讓角色動起來更具3D立體感。原創表情貼年度榜單則是由「熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼」奪冠，實用的文字與萌度爆表的動作，在字裏行間畫龍點睛活絡對話氣氛。第二名「小貓貓們」接續入榜為「胖鯊魚鯊西米」、「天竺鼠森森的小水豚」、「PP mini小小企鵝」

📍「官方表情貼」年度Top 5

1蠟筆小新

2貓貓蟲-咖波

3胖才可愛

4好想兔

5反應過激的貓

▲LINE貼圖公布2023年官方表情貼人氣排行榜。（圖／官方提供）
▲LINE貼圖公布2023年官方表情貼人氣排行榜。（圖／官方提供）
📍「原創表情貼」年度Top5

1熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼

2小貓貓們

3胖鯊魚鯊西米

4天竺鼠森森的小水豚

5 PP mini小小企鵝


🟡官方、原創貼圖

今年貼圖榜單，依舊由療癒動物系的可愛作品為主。金兔年官方貼圖由「好想兔」奪冠，本土三大天王連五年進榜，霸主地位不容動搖，而人氣依舊的迪士尼角色「米奇＆米妮」與卡娜赫拉也以國際巨星之姿挺進榜單。

原創貼圖Top10討喜又有個性的「野生喵喵怪」來勢洶洶，首次奪冠！貓咪界霸主「白爛貓」與圓滾滾可愛的「胖鯊魚鯊西米」穩坐亞季軍。首次入榜的「鹿鼻羊」一路闖關擠進前十大。

📍「官方貼圖」年度Top5

1好想兔

2白爛貓

3貓貓蟲－咖波

4 The Walt Disney

5卡娜赫拉

📍「原創貼圖」年度Top5

1野生喵喵怪

2白爛貓

3胖鯊魚鯊西米

4晴天P莉

5爛爛人

▲LINE貼圖公布2023年十大原創貼圖人氣排行榜。（圖／官方提供）
▲LINE貼圖公布2023年十大原創貼圖人氣排行榜。（圖／官方提供）
🟡原創主題榜單

原創主題的部分，今年新增的「主題自動輪播」功能，淺色深色切換，讓聊天背景也能隨時間定時輪播。2023年原創主題Top5「胖鯊魚鯊西米」與「變種吉娃娃」名次不變，穩居排行榜！原創主題亞軍「野生喵喵怪」則以夜晚為主題，搭配首次入榜的第四名「胖嘟嘟矮袋鼠」，以溫暖色系與可愛矮袋鼠療癒用戶的心、第五名「不快樂地瓜球」則配合「貼圖美術館」活動，將角色化作世界名畫的主角，令人會心一笑。

📍「原創主題」年度Top5

1胖鯊魚鯊西米

2野生喵喵怪

3變種吉娃娃

4胖嘟嘟矮袋鼠

5不快樂地瓜球

另外，「我的貼圖回顧」再度登場，官方指出台灣用戶平均傳送1,235張貼圖，而所有用戶前5%一年傳送超過5千張貼圖；最常傳送前三大的貼圖內容，皆是用戶日常習慣的使用情境，來自系統內建的熊大兔兔角色，第一名是熊大鞠躬貼圖、第二名是兔兔的OKAY以及第三名兔兔比讚手勢。

▲最常傳送前三大的貼圖內容，來自系統內建的熊大兔兔，第一名是熊大鞠躬、第二名是兔兔的OKAY以及第三名兔兔比讚手勢。（圖／官方提供）
▲最常傳送前三大的貼圖內容，來自系統內建的熊大兔兔，第一名是熊大鞠躬、第二名是兔兔的OKAY以及第三名兔兔比讚手勢。（圖／官方提供）

想知道今年你總共傳送了幾張貼圖嗎？在12月15日以前，用戶可至「我的貼圖回顧」（點此連結）看到個人年度最常用貼圖前四名、最喜愛的創作者，還有年度個人傳送貼圖總數，快來看看跟全體用戶對照的百分比吧！

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