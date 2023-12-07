2023「LINE最強貼圖」不是咖波！用戶全改用這款　表情貼冠軍是它

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LINE公布2023年貼圖榜單，不論是官方還是原創表情貼前五名皆是動態，官方表情貼冠亞軍由「蠟筆小新」與「貓貓蟲-咖波」蟬聯。第三名「胖才可愛」首次以溫暖色調與療癒可愛風格進榜、第四名「好想兔」將實用文字巧妙融合讓聊天更到位。
第五名來自日本人氣角色「反應過激的貓」則運用「陰影」技巧讓角色動起來更具3D立體感。原創表情貼年度榜單則是由「熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼」奪冠，實用的文字與萌度爆表的動作，在字裏行間畫龍點睛活絡對話氣氛。第二名「小貓貓們」接續入榜為「胖鯊魚鯊西米」、「天竺鼠森森的小水豚」、「PP mini小小企鵝」
📍「官方表情貼」年度Top 5
1蠟筆小新
2貓貓蟲-咖波
3胖才可愛
4好想兔
5反應過激的貓
📍「原創表情貼」年度Top5
1熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼
2小貓貓們
3胖鯊魚鯊西米
4天竺鼠森森的小水豚
5 PP mini小小企鵝
🟡官方、原創貼圖
今年貼圖榜單，依舊由療癒動物系的可愛作品為主。金兔年官方貼圖由「好想兔」奪冠，本土三大天王連五年進榜，霸主地位不容動搖，而人氣依舊的迪士尼角色「米奇＆米妮」與卡娜赫拉也以國際巨星之姿挺進榜單。
原創貼圖Top10討喜又有個性的「野生喵喵怪」來勢洶洶，首次奪冠！貓咪界霸主「白爛貓」與圓滾滾可愛的「胖鯊魚鯊西米」穩坐亞季軍。首次入榜的「鹿鼻羊」一路闖關擠進前十大。
📍「官方貼圖」年度Top5
1好想兔
2白爛貓
3貓貓蟲－咖波
4 The Walt Disney
5卡娜赫拉
📍「原創貼圖」年度Top5
1野生喵喵怪
2白爛貓
3胖鯊魚鯊西米
4晴天P莉
5爛爛人
🟡原創主題榜單
原創主題的部分，今年新增的「主題自動輪播」功能，淺色深色切換，讓聊天背景也能隨時間定時輪播。2023年原創主題Top5「胖鯊魚鯊西米」與「變種吉娃娃」名次不變，穩居排行榜！原創主題亞軍「野生喵喵怪」則以夜晚為主題，搭配首次入榜的第四名「胖嘟嘟矮袋鼠」，以溫暖色系與可愛矮袋鼠療癒用戶的心、第五名「不快樂地瓜球」則配合「貼圖美術館」活動，將角色化作世界名畫的主角，令人會心一笑。
📍「原創主題」年度Top5
1胖鯊魚鯊西米
2野生喵喵怪
3變種吉娃娃
4胖嘟嘟矮袋鼠
5不快樂地瓜球
另外，「我的貼圖回顧」再度登場，官方指出台灣用戶平均傳送1,235張貼圖，而所有用戶前5%一年傳送超過5千張貼圖；最常傳送前三大的貼圖內容，皆是用戶日常習慣的使用情境，來自系統內建的熊大兔兔角色，第一名是熊大鞠躬貼圖、第二名是兔兔的OKAY以及第三名兔兔比讚手勢。
想知道今年你總共傳送了幾張貼圖嗎？在12月15日以前，用戶可至「我的貼圖回顧」（點此連結）看到個人年度最常用貼圖前四名、最喜愛的創作者，還有年度個人傳送貼圖總數，快來看看跟全體用戶對照的百分比吧！