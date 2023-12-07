投縣府將依法定造價開罰農舍違建　馬文君稱殘值不到10萬

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民進黨查出該700坪土地，每月僅須付6004元租金。國有財產署中區分署說明，該地由王姓承租人（應為馬文君先生王俊國）自2002年申請承租至今，8年換約1次，目前合約自2020年1月1日至2027年12月31日，「土地租用是合法的」。
至於土地內建築物是否合乎都市計畫農業區土地使用分區規定，中區分署已發文南投縣政府協助釐清，若建物違反規定，會要求承租人依法配合改善，如未改善可要求依法終止組約。
南投縣長許淑華表示，已請主管單位就農舍問題進行了解，縣府將依規定處理。縣府建設處補充說明，此處建物沒有使用執照，將依違章建築處理辦法通知埔里鎮公所查報，查報後會通知當事人申請補照，並依檢附資料審核、評估是否通過。建設處強調補照規定適用每個人，不因身分而異，若土地使用違反相關土地使用分區規定，也會查處。
建設處表示，依《建築法》25條規定，建築物興建前必須提出申請建築執照，若已先行動工蓋好，須依《建築法》86條申請補發建照，建管單位會依照該建物建築規模法定造價，依法先處罰千分之50以下的違章建築罰鍰，並輔導建物所有人補照使建物合法。
馬文君則表示，該地是都市計畫內的農地，並非耕地或良田，父親早年興建住家時就在周邊種樹，之後從未更動環境，父親過世後她繼承老家，也依法向國產署租地、繳房屋稅，建物符合國產署「82721條款」，是存在超過30年的既有建物，殘值不到10萬元，連房屋稅都不用繳了。