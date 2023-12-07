泰勒絲昔與肯伊威斯特結仇被罵「說謊精」　4年後音檔流出洗冤屈

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2016年肯伊威斯特在〈Famous〉歌詞中提及泰勒絲並說「I made that bitch famous」，稱泰勒絲是「婊子」，事後他在推特解釋，內容已經有和泰勒絲確認過，獲得她同意才寫進去，孰料卻遭到女方在頒獎典禮上打臉否認。
當時肯伊威斯特老婆金卡戴珊（Kim Kardashian）還曝光一通電話錄音檔，指稱泰勒絲明明知情卻愛裝受害者，是心腸有如蛇蠍的女人。事隔4年，那通電話的25分鐘完整影片檔被駭且公開，金卡戴珊所公布的只是截取過的內容，且最讓泰勒絲介意的那句「I made that bitch famous.」的bitch一字，肯伊威斯特在電話中也從頭到尾沒有告知，只提到：「I made HER famous.」
泰勒絲為此神隱1年，最終洗刷冤屈後，她在IG上發表感想：「非法錄製，有人刻意剪輯操縱就為了陷害我，讓我和我的家人、粉絲在地獄走了4年…」，她也坦言外界與其在乎她的想法，不如看看什麼才是真正重要的事情，並附上慈善捐款連結。
凱蒂佩芮、泰勒絲「搶舞者」結怨 6年後世紀大和解
凱蒂佩芮和泰勒絲成為死對頭起源於 2013 年「搶舞伴」事件，當時有3位曾經幫凱蒂佩芮工作的舞者，原本參加了泰勒絲 Red Tour，之後卻退出轉投到凱蒂佩芮 Prismatic Tour，讓泰勒絲認為是凱蒂佩芮有意搞破壞，兩人之後就成為了演藝圈的宿敵。
2017年凱蒂佩芮在節目中還原真相，「有3個曾經跟我合作過的舞者，來問我是不是要開巡演，他們可不可以參加？我說當然，不過當時我還有一年左右才會開巡演，因此我跟他們說我之後再聯絡他們，同時要他們確保有事前準備的緩衝期，注意他們跟其他藝人的合約，等到我要開巡演時，因為我跟他們真的很熟，我就直接傳簡訊給他們『嘿，我要開始了』，他們回我『沒問題，我們去跟經紀人說』。」
兩人撕破臉長達6年，2018年5月凱蒂佩芮寫了一封道歉信給泰勒絲，不過兩人之後又沒交集，直到2019年6月，凱蒂佩芮在IG上PO文，正式宣告兩人已經和解「回歸和平」，還在文內向泰勒絲喊話「我們成為朋友吧！」而泰勒絲也立即以愛心回應，6年恩怨正式畫上句點。
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