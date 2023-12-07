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PLG／林書豪單月MVP 4連霸！率國王開季6連勝　場均23.2分6.4助攻

▲P. LEAGUE+ 今（7）日公佈2023-24球季Porsche 11月最有價值球員，率新北國王拿下開季6勝0敗戰績的林書豪，本月出賽最多的5場、繳出平均23.2分6.2籃板6.4助攻獲獎。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+ 今（7）日公佈2023-24球季Porsche 11月最有價值球員，率新北國王拿下開季6勝0敗戰績的林書豪，本月出賽最多的5場、繳出平均23.2分6.2籃板6.4助攻獲獎。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P. LEAGUE+ 今（7）日公佈2023-24球季Porsche 11月最有價值球員，率新北國王拿下開季6勝0敗戰績的林書豪，本月出賽最多的5場、繳出平均23.2分6.2籃板6.4助攻，亮眼的成績單讓他以滿分獲選11月最有價值球員，成為聯盟史上第1位4連霸單月MVP的選手。

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本季轉戰新北國王的林書豪，在開幕戰面對上季總冠軍臺北富邦勇士，下半場展現殺手本色，比賽後半段連續的三分球命中幫助球隊鎖定勝利。而在11/25碰上桃園璞園領航猿，林書豪更是手感發燙，二分球命中率50%加上三分球命中率71.4%、全場攻下37分再現「林來瘋」神話。

隔天林書豪本季首度對戰老東家高雄17直播鋼鐵人，毫不客氣攻下15分10籃板11助攻大三元的成績，也成為聯盟史上第1位生涯有4次大三元的球員。

林書豪11月繳出神鬼般的數據不僅幫助新北國王在11月5勝0敗、目前開季6連勝，也讓他在11月最有價值球員投票中，25張選票（包含2張球迷選票，11月球迷投票再創新高，共12,872人參與）獲得25張第1名的5分、以總分125分滿分的成績拿下11月最有價值球員的殊榮。

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