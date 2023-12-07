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超微發表MI300新晶片　蘇姿丰預言規模「大膨脹」、台廠AI股翻紅

▲超微發表MI300系列晶片，執行長蘇姿丰預測AI晶片市場規模將在4年後攀升至4000億美元。（圖／Youtube超微官網）
▲超微發表MI300系列晶片，執行長蘇姿丰預測AI晶片市場規模將在4年後攀升至4000億美元。（圖／Youtube超微官網）

記者許家禎／台北報導

晶片大廠超微6日發表全新MI300系列AI晶片，包括最新MI300A和MI300X晶片，瞄準輝達主導的AI晶片市場。執行長蘇姿丰也在會上預測，AI晶片市場規模將在4年後攀升至4000億美元，是她今年8月預測數字的2倍以上。而今（7）日AI概念股喜孜孜，包括緯創、英業達、技嘉、廣達、緯穎都盤中由黑翻紅。

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緯創盤中來到94.5元，午盤漲2.3元，來到93.5元附近，漲幅2.4%。英業達盤中漲1.6%，來到42.2元。廣達盤中漲2%，來到203.5元，午盤漲幅仍有1%。技嘉午盤大漲5%，站上季線來到256元。緯穎則漲0.8%。

超微於美國聖荷西舉行ADVANCING AI活動，推出MI300系列的兩款AI晶片，包含生成式AI應用的MI300X，以及專長超級運算的MI300A。超微表示，MI300X可提升高效能的先進高頻寬記憶體（HBM），共擁有超過1500億個電晶體，儲存容量是輝達H100的2.4倍。

超微指出，MI300X在訓練AI軟體的能力與H100不分軒輊，但在推理方面表現更好，目前MI300A已經進入量產，MI300X則開始出貨。另外，超微全新Ryzen 8040系列筆電處理器同樣開始供貨搶攻AI PC市場。各大廠搭載Ryzen 8040系列的新機預計將從2024年第1季開始上市。

超微指出MI300系列，能夠獲得科技巨頭包括微軟、甲骨文與Meta等公司都將採用這款晶片。會上，Meta、微軟以及OpenAI也給出承諾採用超微最新一代AI晶片Instinct MI300X。

大家關注執行長蘇姿丰的談話，她指出AI是50多年以來單一最重要、具轉變性的技術，不僅很酷也是科技運算的未來，未來更有爆炸性的成長。她預估到了2027年將突破4000億美元，高於公司在 8月時預測的1500億美元，年均複合成長率（CAGR）超過70%。

不過超微股價不給面子，最新股價跌幅達1.3%，來到116.82美元附近。至於台廠AI概念股由黑翻紅。如緯創盤中來到94.5元，午盤漲2.3元，來到93.5元附近，漲幅2.4%。英業達盤中漲1.6%，來到42.2元。廣達盤中漲2%，來到203.5元，午盤漲幅仍有1%。技嘉午盤大漲5%，站上季線來到256元。緯穎則漲0.8%。





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