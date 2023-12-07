真的會喝醉！全家拿鐵、紅茶「倒整罐蘋果威士忌」 送舒壓捏捏杯
酒鬼們注意！全家攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」，12/13開賣「醉醺蘋果仙女紅茶」、「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，加入50ml的田納西蘋果威士忌，整罐倒入酒香味十足，一秒從胃暖到全身，不過若是酒量不好，恐怕真的有機會喝醉。且購買兩款聯名飲品任一款，再送超可愛舒壓捏捏球。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家打造大人系冬季特調，攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」，12/13起推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」與「醉醺蘋果仙女紅茶」，兩款可自選冷熱，飲品附上田納西蘋果威士忌（50ml）一罐，可依酒量自行調整加入的量，購買聯名飲品任一款，即贈送聯名捏捏球1個（共2款、隨機不挑款）。
「醉醺蘋果焦糖拿鐵」售價109元，將焦糖香甜搭上蘋果威士忌的清爽口感，倒入威士忌的第一秒就可以聞到濃郁香氣，實際品嚐酒香味超足，咖啡香氣綜合掉烈酒的刺激性，甜甜又順滑的口感相當容易入口，不過後勁十足，是真的會喝醉。
「醉醺蘋果仙女紅茶組合」售價99元，使用純正古早味仙女紅茶，加入蘋果威士忌完美融合，實際品嚐熱飲款，比起刺激的酒精味、更像是溫熱的蘋果紅茶，相當適合降溫時來一杯暖暖身，也可選擇冷飲，相當於百元內喝到茶類調酒，不過50ml的威士忌威力不容小覷，同樣一不小心就有機會喝醉！
不僅如此，7-11也將在12月13日起開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，使用大杯花香耶加雪菲精品拿鐵，並提供一瓶Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），讓消費者自行添加，自行客製奶香與酒香的比例，售價189元，全台限量30萬杯。
這次聯名還把Johnnie Walker經典的紳士邁步形象，特別以3D方式做成杯塞，有藍、黑色之外，還有隱藏版驚喜色，從海報上來看應是金色，合計共3款，採盲盒隨機出貨，買威士忌拿鐵就免費送1款約翰走路杯塞，送完為止。