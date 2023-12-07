MLB／大谷翔平簽約全由「他」主導！名記揭露當年天使簽約秘辛

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根據多隊高層指出，大谷翔平此次談約規劃是由經紀公司創新藝人經紀（Creative Artists Agency，簡稱CAA）人Nez Balelo所規劃，談約流程CAA會先要求所有要談約的球團在洛杉磯總部前下車，且車子還不能逗留，在球團要離開時，會有別的車從另一個出入口把他們送走。
在會面7支球隊時，會先被專人引導至不同房間，然後向CAA的人員簡報，接著大谷翔平會聽他們分別報告，等到球團簡報結束後，球團高管會被帶至不同的出口離開，像在躲狗仔隊的跟蹤一樣。
記者Buster Olney更透露當年大谷翔平加盟洛杉磯天使的秘辛，當時大谷經紀人一直對外宣稱，「對於加盟哪隊對於CAA與大谷翔平都很重要，我們要控制整件事的過程、訊息和最後的宣布。」當年擔任天使總管的Billy Eppler便是在措手不及的情況下得知大谷翔平將加盟天使，當時Billy Eppler在辦公室內接到Balelo的電話『恭喜，你們拿到他了』，事前完全沒準備的Eppler很驚訝也很開心，不過Eppler還來不及向他的同事們宣佈這喜訊時，消息已經上電視了，這也間接表明大谷陣營對於訊息的掌控擁有絕對主導權。
大谷翔平的這筆簽約，預期將創下北美運動史上最大合約紀錄，這也將是經紀人Balelo生涯的高峰，沒人知道誰會得標，價錢會有多可怕，因為這些都被Balelo藏的密實不透。
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