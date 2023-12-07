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MLB／大谷翔平簽約全由「他」主導！名記揭露當年天使簽約秘辛

▲《ESPN》記者Buster Olney直言抱怨，這低調風格已經超過許多正常球星，根據多隊高管表示，大谷翔平的談約規劃都是由經紀人Nez Balelo 一手策劃。（圖／美聯社／達志影像）
▲《ESPN》記者Buster Olney直言抱怨，這低調風格已經超過許多正常球星，根據多隊高管表示，大谷翔平的談約規劃都是由經紀人Nez Balelo 一手策劃。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

「二刀流」大谷翔平可說是自由市場史上最大咖球員，且談約風格也有別於以往的大咖球星十分低調，更讓《ESPN》記者Buster Olney直言抱怨，這低調風格已經超過許多正常球星，根據多隊高管表示，大谷翔平的談約規劃都是由經紀人Nez Balelo一手策劃。

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今年休賽季各隊都在等待大谷翔平的「決定」，但只要是追求大谷翔平的球團，私下都有一個共同默契，那正是在大谷尚未決定新東家前，所有球隊都不會透露追求大谷翔平的談判狀況，否則將會被大谷陣營排除在外，然而日前道奇主帥Dave Roberts就透露，「對於大谷的消息，我不覺得說謊是我會做的事情」，此公開發言也讓道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman 感到意外。

根據多隊高層指出，大谷翔平此次談約規劃是由經紀公司創新藝人經紀（Creative Artists Agency，簡稱CAA）人Nez Balelo所規劃，談約流程CAA會先要求所有要談約的球團在洛杉磯總部前下車，且車子還不能逗留，在球團要離開時，會有別的車從另一個出入口把他們送走。

在會面7支球隊時，會先被專人引導至不同房間，然後向CAA的人員簡報，接著大谷翔平會聽他們分別報告，等到球團簡報結束後，球團高管會被帶至不同的出口離開，像在躲狗仔隊的跟蹤一樣。

記者Buster Olney更透露當年大谷翔平加盟洛杉磯天使的秘辛，當時大谷經紀人一直對外宣稱，「對於加盟哪隊對於CAA與大谷翔平都很重要，我們要控制整件事的過程、訊息和最後的宣布。」當年擔任天使總管的Billy Eppler便是在措手不及的情況下得知大谷翔平將加盟天使，當時Billy Eppler在辦公室內接到Balelo的電話『恭喜，你們拿到他了』，事前完全沒準備的Eppler很驚訝也很開心，不過Eppler還來不及向他的同事們宣佈這喜訊時，消息已經上電視了，這也間接表明大谷陣營對於訊息的掌控擁有絕對主導權。

大谷翔平的這筆簽約，預期將創下北美運動史上最大合約紀錄，這也將是經紀人Balelo生涯的高峰，沒人知道誰會得標，價錢會有多可怕，因為這些都被Balelo藏的密實不透。

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