▲流感降幅趨緩！氣溫下降是否會反轉？　疾管署：推估「春節」達高峰

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B流占比有增加趨勢 流感降幅趨緩未來可能略升疾管署12月5日表示，近四週社區合約實驗室呼吸道病毒監測結果仍以流感病毒（31%）為多。疾管署疫情中心主任郭宏偉提到，其中H3N2流行占比略高於H1N1，另外B型流感病毒占比也有增加的趨勢。
而第48週（11月26日－12月2日）門急診類流感就診人次為50,830人次，近幾週都呈現下降趨勢，不過郭宏偉主任表示，降幅已有逐漸趨緩，估計未來一週流感疫情可能會略升。
新增17例流感重症、4例死亡 1重症無潛在疾病另外，上週（11月28日－12月4日）新增17例流感併發重症（7例A型H1N1、8例A型H3N2、2例B型）、4例死亡（2例A型H1N1、2例A型H3N2）。
其中1位流感重症為南部10多歲中學生，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案本身沒有潛在疾病，在11月下旬出現發燒、全身痠痛、乾咳、流鼻水、喉嚨痛等類流感症狀，前往就醫經流感快篩後確診為A型流感陽性。
由於個案血壓偏低，在醫師審慎考量下將其轉入加護病房，不過林詠青醫師提到，在加護病房量測血壓後已恢復正常，後續經過治療後病況便很快恢復，目前已經出院。
中國也以流感流行為主 年底、春節民眾應注意今年流感疫情比較特別，一般流行期是落在10－2月，但今年都處於中度流行的情況，沒有真正探底過，不過疾管署推估高峰還是會落在春節前後。另外，目前流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，由於耶誕及跨年假期將接續到來，國內外返鄉人流增加，疾管署呼籲民眾應接種流感疫苗增加保護力。
此外，目前中國爆出多重呼吸道疾病疫情，流行也以流感病毒為主，而國內實施的「定點監測、鼓勵採檢」措施也發現，中港澳入境接受採檢的民眾檢出之病原體也以流感病毒為多，尚未檢出黴漿菌、新型病原體。
考量氣溫下降，預期疫情仍將呈上升趨勢，疾管署表示，將會持續密切監控，不過目前針對機場的相關措施並不會進行調整，後續會視疫情發展調整相關防疫措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60147
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