橘色惡魔週日襲捲高雄！現場轉播、網路直播、交通資訊一次看
「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部與高雄五所高中職12月10日將在高雄演出，時代大道周邊進行交通管制，高雄市政府呼籲民眾搭乘捷運、步行前往現場，因應民眾熱情迴響，高雄市政府將在活動現場設置「同步直播區」架設500吋大型螢幕，也在網路平台同步進行多元視角直播。市政府也特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」主視覺應援手幅，提供民眾自行列印。
記者鄭婷襄／高雄報導
為了因應大量觀賞人潮，讓更多人即時欣賞演出，高雄市政府在時代大道靠成功路側大片草地上架設500吋大型螢幕，屆時將即時轉播演出情況，讓民眾能夠席地而坐欣賞表演，另在時代大道接近中華路以及成功路側，也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀看。
而為展現高雄熱情，市政府特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」的主視覺應援手幅，民眾可以自行至7-11或全家輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」進行列印，或者掃描QRcode自行列印，將應援手幅帶至現場，替首度到高雄演出的「橘色惡魔」加油打氣！
高市府提醒，時代大道全線自12月5日14時起啟動交通管制至12月11日24時止。交通局建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運將加密班距以減少候車時間。輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站提供載客服務，然而人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒大家搭乘捷運、步行前往會場，而考量本次場域行人眾多，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內四處Youbike2.0配合管制暫停營運。
演出過程將進行網路直播，包括高雄市政府、高雄市長陳其邁、中華文化總會的臉書粉絲專頁，以及高雄市政府、高雄市長陳其邁的YouTube 頻道都看得到。高市府指出，直播團隊將透過至少七個鏡位等多元視角，以全景、特寫、環繞等多種拍攝場景同步直播，讓線上觀眾零時差觀賞橘色惡魔的熱血魅力。