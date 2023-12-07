新北國際城市U-18棒球賽下周日登場 32場次、16支隊伍熱血開打
適逢正在進行中的2023亞洲棒球錦標賽棒球熱潮，即將在下周日17日至23日在新北市新莊、三重棒球場展開的「2023新北國際城市U-18棒球邀請賽」，今（7）日於新北市政府舉行賽前記者會，由新北市副市長劉和然、教育局長張明文、新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂與2022年簽約加盟美國大聯盟的宣傳大使林昱珉共同宣告比賽熱血開打，邀請大家共襄盛舉，為熱血的高中棒球小將加油打氣。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，睽違3年再度邀請世界級棒球菁英選手集聚一堂，將是台灣棒球運動的盛事，也是第6屆國際城市U-18棒球邀請賽的矚目焦點；新北市不僅派出藍、白2隊力拚冠軍，還特別邀請韓國和澳洲的精英球隊來台參賽，讓觀眾近距離感受世界各地棒球風采。
劉和然也說到，這場棒球盛宴不僅僅是球場上的拚搏，更是城市文化的交流，賽事期間除了比賽，也安排文化交流活動，讓各隊深入體驗新北市獨特風貌及歡樂耶誕城氣氛，為賽事增添不一樣的獨特風貌與熱情。
自新北市穀保家商畢業，自2018年開始就參加新北U18賽事、U12-U23入選世界盃國手、今年杭州亞運抗韓大將的林昱珉說到，以賽事口號「FLY HIGHER」勉勵選手，希望學弟們球能夠打得更高、更遠，期許未來表現更上層樓，挑戰日本職棒及美國大聯盟更高水準的棒球殿堂。
張明文指出，參賽隊伍包括韓國的首爾、京畿道及澳洲昆士蘭市3支國外城市球隊，將與包含台北市、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東等13支傳統高中青棒勁旅競賽，賽事勢必精彩可期。
新北市政府教育局說明，32個場次賽程皆免費入場，21至23日新莊球場賽事更有實況轉播，喜愛棒球的朋友可透過愛爾達體育4台、MOMO TV、Getwin sport YT、及新北國際城市U18棒球邀請賽官方粉絲團收看賽事精采直播，無論何地都能共襄盛舉。
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