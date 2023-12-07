「最低工資法」草案下午黨團協商　藍營酸：賴清德了講話才要審

李德維表示，總統蔡英文過去曾說過「勞工是她和民進黨心中最軟的一塊」，既然如此，為何攸關勞工薪資保障的《最低工資法》，居然可以延宕7年不處理，非得要等到蔡英文下台前一年，即將面臨大選時，才匆匆提出，是不是若無大選、若無民進黨總統參選人賴清德「講話了」，還要繼續躺在行政院不知何年何月才能送到立法院審議。
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賴士葆表示，《最低工資法》草案在110年10月8日由前立委蔣萬安提出版本，之後一讀通過排入院會，111年5月19日國民黨立委林為洲任衛環委員會召委，將《最低工資法》草案在野提出共8個版本排審，但民進黨團抗議，原因是沒有行政院版本，事實上行政院根本沒有提出版本，民進黨至始至終都不願最低工資入法。
賴士葆再指，直到今年10月18日，行政院才提出院本，但朝野對於條文內容沒有共識，全案將送到朝野協商處理，國民黨團要求《最低工資法》草案中，最低工資必須隨著物價指數調整，而賴清德說話了，為了顧及勞工選票，趕緊將《最低工資法》草案排入朝野協商，直指「《最低工資法》成了賴清德選舉肉票」。
賴士葆呼籲，民進黨不要玩任何把戲，再提出任何奇怪的內容，國民黨團主張最低工資的基礎必須制定出來，且至少能夠跟韓國相比較，且要求最低工資必須每年隨著CPI做調整，這是國民黨團堅持的立場，呼籲民進黨不要再阻擋。
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