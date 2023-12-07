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五月天深陷假唱疑雲！師弟蕭秉治力挺「一定支持」　曝阿信暖舉

▲蕭秉治將站上高雄跨年，今被問五月天假唱風波，不敢多說，但表示一定會看直播演唱會，「一定支持」。（圖／記者葉政勳攝）
▲蕭秉治將站上高雄跨年，今被問五月天假唱風波，不敢多說，但表示一定會看直播演唱會，「一定支持」。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃盈容／台北報導

天團五月天近日深陷假唱疑雲，主唱阿信昨（6）日48歲生日，在臉書發文直球對決稱：「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」也邀大家一起收看巴黎演唱會直播。今師弟蕭秉治出席「2024高雄跨年晚會記者會」，被問假唱問題，他自信表示自己「每場全力以赴」，但說到是否力挺阿信，一旁工作人員則護駕要大家將焦點放在高雄跨年。明凌晨3點五月天將直播「好好好想見到你」系列演唱會，蕭秉治會準時收看，直說：「一定要支持一下！」並曝光阿信暖舉，讓他唱中場。

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▲五月天阿信昨歡慶48歲生日，在臉書發文抒發心情。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）
▲五月天阿信昨歡慶48歲生日，在臉書發文抒發心情。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）
昨阿信生日，蕭秉治也特別傳訊祝賀，「希望祝福他巡演順利，因為平常他們私下都會互相問候」，他尤其感謝阿信給他機會，「我們很常當開場嘉賓，如果要能夠唱到中場是很難得的機會，他今年就給了我兩次唱中場嘉賓的機會，第一次就是在高雄，還蠻感謝他們」。

▲蕭秉治以個人身分第3度到高雄跨年。
▲蕭秉治以個人身分第3度到高雄跨年。（圖／記者葉政勳攝）
蕭秉治以個人身分將第3度到高雄跨年，他也會和鼓鼓合體，一起帶來長達45分鐘的演出。出道後都在工作中度過跨年的蕭秉治，坦言有時候會懷念學生時期，去人擠人跨年，笑說「哪年沒有工作的時候，可能會去人擠人，感受一下學生的回憶。」

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