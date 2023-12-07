王定宇串連南北視訊連線路口拜票　全面動員力挺美德配

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力拼連任的立法委員王定宇表示，台灣沒有走錯路的空間，選擇對的人是保護台灣最有力的方式，今天特別回到30年前擔任市議員第一次站路口的台南市林森路、東寧路口，感謝市議員蔡筱薇、李宗霖、市議員陳皇宇服務處主任黃怡婷陪同。王定宇呼籲，自己的國家要靠自己來保護，請大家讓美德贏台灣、3票支持民進黨，讓台灣繼續向前行。
位於新北淡水選區的何博文則與立法委員林楚茵、市議員林延鳳、顏若芳一起站路口，爭取選民支持。何博文指出，從他3月確定參選以來，看到淡水各路口交通嚴重堵塞，未來他一定爭取台61線架延伸北海岸，督促淡江大橋如期完工，無論是地方民生還是交通建設、醫療園區等，全方位替地方爭取、理性監督。
立委林楚茵接續表示，新北交通確實是最大的問題，何博文的選區是新北第一選區，也是將來立法院過半關鍵的第一席，希望何博文能夠前進立法院，為新北改善交通。
基隆選區的立委參選人鄭文婷由新北市議員黃淑君、李宇翔及民進黨前發言人李妍慧、基隆市議員吳驊珈、施偉政等人陪同宣傳。鄭文婷說，這是一場平民與權貴的選戰，她衷心期許基隆持續進步，秉持過去公益律師、市議員的精神與經驗，替地方持續爭取建設與資源。
高雄場的立委參選人黃捷則與高雄市議會議長康裕成、民進黨市議會黨團總召江瑞鴻、市議員黃文益、黃秋媖、林志誠、李雅慧、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭等在苓雅區進行拜票。黃捷強調，高雄近年在市長陳其邁、總統蔡英文努力下突飛猛進，國際外交能進度高，守護台灣、建設高雄的決心不能中斷，呼籲大家總統支持美德配，政黨票支持民主進步黨，立委要投給民進黨支持的立委參選人。