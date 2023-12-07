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泰勒絲化身「正義女神」護音樂人權利！怒槓蘋果公司1天奪回版稅

▲泰勒絲為捍衛音樂人權利，化身「正義女神」槓上蘋果公司，在1日內便替所有歌手們奪回應得版稅。（圖／達志影像／美聯社）
▲泰勒絲為捍衛音樂人權利，化身「正義女神」槓上蘋果公司，在1日內便替所有歌手們奪回應得版稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃雅琪／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）昨（6）日獲選為《時代雜誌》（Time）年度風雲人物，成為96年以來，第一位單獨獲選的藝人。泰勒絲不僅歌唱事業蓬勃發展，她也化身「正義女神」善用自己的影響力，替音樂人、兩性平權爭取權益，曾以下架《1989》專輯逼蘋果公司就範，付出同行歌手們應得的版稅，受人景仰。

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▲泰勒絲空檔時間出爐！被爆明年登上大巨蛋　唱片公司給出答案了（圖／翻攝Taylor Swift IG）
▲美國流行天后泰勒絲在音樂事業上，不停追求卓越。（圖／翻攝Taylor Swift IG）
鄉村歌手轉型流行巨星！第五張專輯《1989》是關鍵

泰勒絲出生於美國賓夕法尼亞州西雷丁，為了追求鄉村音樂事業，14歲時舉家搬至田納西州納什維爾，與索尼/聯合電視音樂出版、大機器唱片簽約，2006年發行首張同名專輯《泰勒絲》，連續5個星期在告示牌熱門鄉村音樂歌曲榜裡排名前10名，成為自1964年以來，第一位在同一張專輯裡有5首單曲打入前10名的歌手。代表作眾多，其中第4張專輯《紅色》，主打歌〈絕對絕對分定了〉成為她在《公告牌》百強單曲榜上的首支冠軍單曲；第五張專輯《1989》成功使她從鄉村歌手轉型為流行巨星。

捍衛音樂人權益！泰勒絲力抗「蘋果公司」獲版稅

在2014年專輯《1989》發行前夕，泰勒絲強調專輯對藝人和粉絲的重要性，從Spotify刪除她的全部音樂作品，認為該串流媒體公司廣告支持的免費服務，不利於促進為詞曲作家提供更高版稅的會員服務。在2015年6月的一封公開信中，泰勒絲批評Apple Music，在3個月免費試用期內不向藝人們提供版稅，並表示她將從該平台上下架《1989》；第二天，蘋果公司宣布將在免費試用期內向藝人支付報酬，而泰勒絲也同意不在該平台下架專輯。

▲泰勒絲獲選《時代雜誌》風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌臉書）
▲泰勒絲獲選《時代雜誌》風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌臉書）
勇於發聲！泰勒絲力推「兩性平權」

泰勒絲在性別平權上也做了許多努力，除公開支持「女性墮胎權」，在2008年美國總統選舉期間，她推動讓婦女參與政治進程的「每位女性都算數」（Every Woman Counts）運動、反對性騷擾的「Time's Up」運動的創始簽署人之一、公開反對LGBT歧視。泰勒絲力挺《平等法案》禁止基於性別、性取向和性別認同等歧視。

最暢銷音樂家！泰勒絲獲獎無數屢創紀錄

泰勒絲在全球銷售超過2億張唱片，是有史以來最暢銷的音樂家之一。她的榮譽與獎項包括12項葛萊美獎（包括3項葛萊美獎年度專輯）、29項告示牌音樂獎（該獎項獲獎最多的女歌手）、23項MTV音樂錄影帶大獎（該獎項獲獎最多的歌手）、40項全美音樂獎（該獎項獲獎最多的歌手）。泰勒絲因倡導音樂人和婦女權利，而受到廣泛認可，榮獲《告示牌》十年女性獎。

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