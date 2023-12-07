泰勒絲化身「正義女神」護音樂人權利！怒槓蘋果公司1天奪回版稅

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰勒絲出生於美國賓夕法尼亞州西雷丁，為了追求鄉村音樂事業，14歲時舉家搬至田納西州納什維爾，與索尼/聯合電視音樂出版、大機器唱片簽約，2006年發行首張同名專輯《泰勒絲》，連續5個星期在告示牌熱門鄉村音樂歌曲榜裡排名前10名，成為自1964年以來，第一位在同一張專輯裡有5首單曲打入前10名的歌手。代表作眾多，其中第4張專輯《紅色》，主打歌〈絕對絕對分定了〉成為她在《公告牌》百強單曲榜上的首支冠軍單曲；第五張專輯《1989》成功使她從鄉村歌手轉型為流行巨星。
捍衛音樂人權益！泰勒絲力抗「蘋果公司」獲版稅
在2014年專輯《1989》發行前夕，泰勒絲強調專輯對藝人和粉絲的重要性，從Spotify刪除她的全部音樂作品，認為該串流媒體公司廣告支持的免費服務，不利於促進為詞曲作家提供更高版稅的會員服務。在2015年6月的一封公開信中，泰勒絲批評Apple Music，在3個月免費試用期內不向藝人們提供版稅，並表示她將從該平台上下架《1989》；第二天，蘋果公司宣布將在免費試用期內向藝人支付報酬，而泰勒絲也同意不在該平台下架專輯。
勇於發聲！泰勒絲力推「兩性平權」
泰勒絲在性別平權上也做了許多努力，除公開支持「女性墮胎權」，在2008年美國總統選舉期間，她推動讓婦女參與政治進程的「每位女性都算數」（Every Woman Counts）運動、反對性騷擾的「Time's Up」運動的創始簽署人之一、公開反對LGBT歧視。泰勒絲力挺《平等法案》禁止基於性別、性取向和性別認同等歧視。
最暢銷音樂家！泰勒絲獲獎無數屢創紀錄
泰勒絲在全球銷售超過2億張唱片，是有史以來最暢銷的音樂家之一。她的榮譽與獎項包括12項葛萊美獎（包括3項葛萊美獎年度專輯）、29項告示牌音樂獎（該獎項獲獎最多的女歌手）、23項MTV音樂錄影帶大獎（該獎項獲獎最多的歌手）、40項全美音樂獎（該獎項獲獎最多的歌手）。泰勒絲因倡導音樂人和婦女權利，而受到廣泛認可，榮獲《告示牌》十年女性獎。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁