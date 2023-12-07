王義川提「交通三箭」政策　主張區間測速全部拆掉

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王義川說明，未來單向一車道路口，全面取消兩段式左轉 ; 單向雙車道路口維持待轉區，但不強迫兩段式左轉，讓騎士自行決定左轉方式 ; 單向三車道以上路口，則請交通部盡快啟動混合車流研究，了解路段上汽機車行駛空間如何配置，才能確認機車左轉方式。而關於機車車流研究、混合車流研究都已經是20至30年前的研究了，機車仍是台灣道路主流運具，不該用汽車思維在設計道路。
其次為「區間測速全部拆掉」，王義川表示，每一條道路都有設計速度，透過設計速度折減變成速限。如果道路很寬很直，視野很好，設計行駛速率每小時100公里，為何要限速60公里？因此贊成危險路段的危險地點應透過工程手段讓車速自然降低，而不是只想要測速照相取締。而該限制的是現點速度（spot speed），區間測速則是在計算行駛速度（running speed），認為區間測速應全面廢除，因為完全沒意義也徒生困擾。
最後則是「科技執法找對重點」，王義川說明，科技執法是技術問題，減少警力動態執法勤務。但是科技執法不能只衝數量，沒有重點亂設，認為公車站、併排停車熱點區，才應該科技執法。科技執法要找對重點區域，不能為了裝而裝，不然駕駛者就是認為政府搶錢，徒生民怨。
王義川說，錯誤的交通工程設計會讓駕駛者陷入違規困局，取締是手段，目的是推動交通安全工程才是正途，不要把手段當業績、當目的，這是完全本末倒置的事。
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