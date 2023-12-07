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王義川提「交通三箭」政策　主張區間測速全部拆掉

▲交通專業的王義川與卓冠廷、李正皓共同召開記者會，拋出「交通三箭」政策，並主張區間測速全部拆掉。（圖／翻攝自搶救王義川大兵臉書）
▲交通專業的王義川與卓冠廷、李正皓共同召開記者會，拋出「交通三箭」政策，並主張區間測速全部拆掉。（圖／翻攝自搶救王義川大兵臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓與不分區立委候選人王義川，近來發起「搶救王義川大兵」活動，今（7）日3人也召開「交通三箭」政策發表會，包括兩段式左轉新政策、科技執法找對重點與區間測速全部拆掉，期盼若進入國會發揮交通專業、推動修法，也預告今天記者會只是第一步、未完待續，將持續以負責任的態度向大家說明。

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王義川所主張的「交通三箭」政策，首先是「兩段式左轉新政策」，說明當時在博士論文研究兩段式左轉工程設計，是希望政府應該有好的工程設計讓機車車流安全，可是地方政府卻遍地開花，連小巷口都要求兩段式左轉，已經失去設計初衷。

王義川說明，未來單向一車道路口，全面取消兩段式左轉 ; 單向雙車道路口維持待轉區，但不強迫兩段式左轉，讓騎士自行決定左轉方式 ; 單向三車道以上路口，則請交通部盡快啟動混合車流研究，了解路段上汽機車行駛空間如何配置，才能確認機車左轉方式。而關於機車車流研究、混合車流研究都已經是20至30年前的研究了，機車仍是台灣道路主流運具，不該用汽車思維在設計道路。

其次為「區間測速全部拆掉」，王義川表示，每一條道路都有設計速度，透過設計速度折減變成速限。如果道路很寬很直，視野很好，設計行駛速率每小時100公里，為何要限速60公里？因此贊成危險路段的危險地點應透過工程手段讓車速自然降低，而不是只想要測速照相取締。而該限制的是現點速度（spot speed），區間測速則是在計算行駛速度（running speed），認為區間測速應全面廢除，因為完全沒意義也徒生困擾。

最後則是「科技執法找對重點」，王義川說明，科技執法是技術問題，減少警力動態執法勤務。但是科技執法不能只衝數量，沒有重點亂設，認為公車站、併排停車熱點區，才應該科技執法。科技執法要找對重點區域，不能為了裝而裝，不然駕駛者就是認為政府搶錢，徒生民怨。

王義川說，錯誤的交通工程設計會讓駕駛者陷入違規困局，取締是手段，目的是推動交通安全工程才是正途，不要把手段當業績、當目的，這是完全本末倒置的事。

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