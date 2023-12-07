秦剛消失案的真相？美媒：俄副外長告發他叛變！秦剛在7月已身亡

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報導更引述兩位知情人士的說法，指出秦剛已於今年7月底在北京一家治療中國最高領導人的軍醫院中身亡，死因是自殺或酷刑。不過《政客》也指出，無法證實知情人士的說法是否為真，中國政府不會對此置評，西方高級情報官員也拒絕評論。
報導形容北京正在進行一場「史達林式的清洗」，瀰漫著狂熱的偏執情緒，秦剛與李尚福被解職，火箭軍最高司令員李玉超及其副手劉廣斌和其他高階將領也被清洗，曾負責保護最高領導人的中央警衛局前局長王少軍，死訊隔了兩個月才在秦剛消失前一天被公開，同樣被懷疑背後原因不單純。外交和軍事官員相繼出事，說明「習近平的王朝裡有些東西已經腐爛了」。
報導中也將李克強的猝死視為一種「不祥信號」，並指出在許多中國民眾的心中，「游泳池裡的心臟病發作」與「從窗戶掉下來」有著相同含義，「從窗戶掉下來」是俄羅斯那些冒犯蒲亭（Vladimir Putin）的官員經常遭遇的下場。
習近平自掌權以來，以反腐為名對官員進行了無休止的清洗，照他的說法是敢於「打老虎」，但是秦剛和李尚福與過去案例的最大不同在於，他們都曾經被視為是習近平的忠實擁護者，這讓習近平政權的穩定性備受質疑，也讓外界擔心習近平日益偏執且身邊缺乏可以信任的官員。
報導指出，官員只要和美國走得太近、被認為「可能是間諜」就會遭到調查，北京呈現草木皆兵、風聲鶴唳的詭譎氣氛，對於那些仍然相信中國會對西方保持開放的人來說絕對是一個警告。外界擔心，孤立而偏執的習近平可能會誤判，發動與弱小鄰國的武裝衝突，甚至全面入侵台灣以轉移注意力。