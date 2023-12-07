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秦剛消失案的真相？美媒：俄副外長告發他叛變！秦剛在7月已身亡

▲秦剛被免去中國外交部長一事，是北京官場最大的迷團之一，美國媒體《政客》最新爆料，秦剛於今年7月已經死於自殺或酷刑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲秦剛被免去中國外交部長一事，是北京官場最大的迷團之一，美國媒體《政客》最新爆料，秦剛於今年7月已經死於自殺或酷刑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國前外交部長秦剛今年6月神秘「失蹤」後，於7月25日正式遭到免職，並在10月被撤去國務委員職務。秦剛的垮台是北京官場最大的迷團之一，而美國媒體《政客（Politico）》報導，俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）親自赴北京向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致了秦剛被肅清，消息人士更透露，秦剛於今年7月已經死於自殺或酷刑。

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根據《政客》報導，秦剛最後一次在公眾場合露面就是今年6月25日在北京會見魯登科，而魯登科這場北京行的真正目的，其實是向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領已遭西方滲透，把有關中國核武的機密資料交給西方情報機構。習近平知情後大為震怒，於是有了後來外界看到的秦剛消失以及火箭軍大清洗。

報導更引述兩位知情人士的說法，指出秦剛已於今年7月底在北京一家治療中國最高領導人的軍醫院中身亡，死因是自殺或酷刑。不過《政客》也指出，無法證實知情人士的說法是否為真，中國政府不會對此置評，西方高級情報官員也拒絕評論。

報導形容北京正在進行一場「史達林式的清洗」，瀰漫著狂熱的偏執情緒，秦剛與李尚福被解職，火箭軍最高司令員李玉超及其副手劉廣斌和其他高階將領也被清洗，曾負責保護最高領導人的中央警衛局前局長王少軍，死訊隔了兩個月才在秦剛消失前一天被公開，同樣被懷疑背後原因不單純。外交和軍事官員相繼出事，說明「習近平的王朝裡有些東西已經腐爛了」。

報導中也將李克強的猝死視為一種「不祥信號」，並指出在許多中國民眾的心中，「游泳池裡的心臟病發作」與「從窗戶掉下來」有著相同含義，「從窗戶掉下來」是俄羅斯那些冒犯蒲亭（Vladimir Putin）的官員經常遭遇的下場。

習近平自掌權以來，以反腐為名對官員進行了無休止的清洗，照他的說法是敢於「打老虎」，但是秦剛和李尚福與過去案例的最大不同在於，他們都曾經被視為是習近平的忠實擁護者，這讓習近平政權的穩定性備受質疑，也讓外界擔心習近平日益偏執且身邊缺乏可以信任的官員。

報導指出，官員只要和美國走得太近、被認為「可能是間諜」就會遭到調查，北京呈現草木皆兵、風聲鶴唳的詭譎氣氛，對於那些仍然相信中國會對西方保持開放的人來說絕對是一個警告。外界擔心，孤立而偏執的習近平可能會誤判，發動與弱小鄰國的武裝衝突，甚至全面入侵台灣以轉移注意力。

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