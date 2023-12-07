玉山「絕美霧淞」整片雪白！今晨低溫零下8.2度 各地回溫時機曝
今（7）日迎接大雪節氣，受大陸高壓影響，各地區平地最低氣溫約在攝氏12度至17度，中央氣象署指出，今日清晨6時13分，玉山最低溫達攝氏零下8.2度，出現霧淞美景整片雪白，低溫將一直到週六開始各地漸回暖。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署指出，今天（7日）東北季風影響，氣溫稍下降，北部及東北部天氣較涼冷，其他地區早晚亦涼，西半部日夜溫差大，此波東北季風強度接近大陸冷氣團等級。
預測中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區17至19度；北部、東北部及東部高溫22至24度，其他地區25至28度；由於乾涼空氣南下，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及中南部山區有零星短暫雨。
今日清晨6時13分，玉山最低溫達攝氏零下8.2度，中央氣象署也提供玉山清晨照片，雖然不達下雪的環境條件，但整片霧淞美景也相當壯觀。
霧淞形成的原因是由於「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，相較於白霜，霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。
中央氣象署預報指出，低溫持續到週五（8日），從週六至下週一（9日至11日）風向由偏東風漸轉偏南風，各地白天普遍舒適溫暖，水氣略增，迎風面東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。