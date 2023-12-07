新加坡副總理：中星將安排30天互免簽證推動交流

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新加坡聯合早報報導，中星雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議今天上午在天津舉行，由黃循財與中國國務院副總理丁薛祥共同主持，黃循財在會中作上述表示。
根據報導，黃循財表示，今年的JCBC會議有特殊意義。首先，這是星中今年3月將雙邊關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」後的首場JCBC會議；其次，今年的會議在天津召開，而今年也是「中新（星）天津生態城」開發15週年；第三，這也是他和丁薛祥首次共同主持JCBC會議。
他說，今年JCBC會議在全球經濟面對逆風、地緣政治不確定性上升、全球暖化的背景下召開，兩國在動盪下攜手並加強合作變得更重要。星中在貿易投資等傳統領域鞏固合作的同時，也在新的領域拓展和深化合作，包括數位和綠色經濟，在發展中融入可持續的解決方案等。此外，兩國也在金融互聯互通、糧食安全、智慧城市等領域合作。
黃循財表示，支撐這些合作項目的基礎是人員往來，雙方的人員往來正在增加，兩地航班已增加到接近COVID-19疫情前水平。「我們希望能達到疫情前水平，甚至在直航航班上超過疫情前水平。我們兩國的30天互免簽證安排，也將支持這一進展，這能夠推動更多人員交流，從而強化雙邊關係的基石」。
根據報導，丁薛祥在會中說，今年以來中星各領域合作「成果豐碩、亮點紛呈」。經貿合作邁上新台階，高品質共建「一帶一路」穩步推進，重點合作項目向縱深發展，雙方也積極拓展數位經濟、綠色發展、科技創新等新領域合作，兩國的人文交流也更加活躍。
丁薛祥又說，希望JCBC圍繞中星關係新定位的3個關鍵詞「全方位、高質量、前瞻性」，明確兩國下階段合作的方向、重點和路徑，共同把兩國領導人共識和中星關係新定位落到實處。（編輯：周慧盈）1121207