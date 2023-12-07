內幕／30年來最艱困！馬文君習慣打佛系選戰　藍營勸以林明溱為鑑

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30年前，馬文君因父親前省議員馬文吉驟逝，為延續家族政治生命出馬參選，當選南投縣議員後，只一任便選上埔里鎮長，任內遭逢九二一大地震，她和鎮民一起從災後傷痛中走過、推動「埔里Long Stay」計劃，曾吸引日本人來此定居，也成為她參選立委的最大本錢。
馬文君當選立委後，南投縣綠營已分裂，她的從政之路一直走得穩健，4年前遭逢蔡培慧挑戰，「前鎮長PK前重建委員會小祕書」，仍以53.57%得票率過關，但隨著3年連3戰（投一立委、縣長、投二立委補選）的蔡培慧打敗前縣長林明溱，藍了18年的南投縣，選戰模式開始「與外面世界接軌」，不再如以往輕鬆，馬文君也面臨新的挑戰。
被稱為觀光大縣的南投，人口老化和外移情形嚴重，相較於共同生活圈的台中、彰化，南投人對政治話題很不熱中，投票傾向偏重對候選人本身的好感度，在地政治人物擔心被選民厭棄，以往鮮少打負面選戰。但今年初的投二立委補選，民進黨中央黨部12人小組大軍進駐南投，主攻林明溱豪宅、兒子當特助等問題，激起選民相對剝奪感，竟將原本勝券在握的前縣長打得節節敗退，已激起地方部份藍營人士的危機感。
潛艦國造案一夕成名 遇30年來最艱困選戰
地方人士分析，原本以為蔡培慧與縣長許淑華力挺的新人游顥，才是立委選舉的焦點，尋求5連霸的馬文君基層紮實，加上4年前勁敵換成新人蔡銘軒，應可輕騎過關，不料國造潛艦專案小組召集人黃曙光一句「有一個立委一直在搞」，竟讓馬文君陣腳大亂！所幸國民黨挹注資源，不斷提供意見、協助馬文君辦造勢晚會，光是謝龍介就來站台3次，名嘴們慷慨激昂解釋眾人有聽沒有懂的「國防洩密案始末」，搭配馬文君個人的感性訴求，成功淡化選民對她的質疑。
一位資深幕僚透露，馬文君剛當選立委時擠不進財經委員會，抽到國防委員會卻什麼都不懂的她，為求進入狀況，私下找國防部高級將領為她上課惡補，之後越發有心得，便一直留在國防委員會當專業立委。這種佛系的心態，卻被綠營誣指為別有用心，但話題圍繞在洩密案的當下，細節根本說不清楚。
幸好潛艦爭議燒了一個月，媒體和輿論漸漸失了興趣，對手蔡銘軒也不像去年的蔡培慧，有民進黨中央全力傾注資源，馬文君靠著繼續勤跑基層，再次穩住局面。才剛鬆一口氣，豈料又捲進違建爭議。
違建爭議危機處理老派 恐流失年輕選票
黨內人士透露，前天鏡週刊報導這「老掉牙話題」後，馬文君陣營原本認為老房子是馬榮吉留下，馬文君一家繼續居住未做任何改建，並不想理會其他媒體追問；民進黨則像是撿到槍，急忙上台北開記者會，但準備顯然不夠充份，影響性當下未立即擴大。
但黨務系統提醒馬文君「千萬要以林明溱為鑑，別再靠勢！」還在觀望的馬團隊才認真面對，果然到了傍晚，所有政論節目便開始發燒。值得一提的是，新聞出現的隔天下午，馬文君透過臉書做聲明，南投縣政府早在上午已主動說明初步查察結果、下午宣佈將裁罰，效率甚至比2年前顏寬恒家族違建爭議發生時，台中市政府的效率還高。
這位黨內人士指出，平心而論，林明溱8年縣長任內並無重大違失，但補選過程中民進黨成功營造「討厭林明溱」的氛圍，激起選民想換人做看看的心情。國民黨事後檢討，發現南投縣政治人物多是老面孔，隨著移入人口越來越多、以往和政治人物沒交集的孩子們，長大後擁有投票權，套交情、搏感情等傳統競選方式，已難籠絡青壯世代的心，相較縣長許淑華團隊以台中市為鑑，動作明快積極，馬文君很容易被歸類為「林明溱之類的老派政治人物」，拿不到中間選民和年輕人選票。
地方人士評估，馬文君家違建事實，確實早在父親時代便已存在，若審慎應付仍可過關。唯馬文君昨透過臉書說明時，提到房子為「稅務局核定現值僅70,200元的老舊建築物」、「從來沒繳過房屋稅」，變成最大敗筆，未來如何發展尚待觀察。
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