全台最大唐吉訶德高雄開幕 黃捷搶先開箱、衝買選戰必備乾洗髮
高雄市第六選區民進黨立委參選人黃捷，昨（6）日晚搶先開箱全台最大「唐吉訶德」旗艦店，這是來自日本高人氣的品牌，地點位在大立百貨AB館B1，黃捷買了選舉期間必備的乾洗髮，以及她在行程中能補充能量的的零食，黃捷的開箱影片一PO出，並搭配Don Don Donki的主題曲，就在IG吸數萬觀看，也引來Youtuber布萊克薛薛留言：「姊你真的很快速！」
記者鄭婷襄／高雄報導
據悉，昨天是唐吉訶德大立店的試營運，只針對鄰近店鋪的相關市民朋友開放。黃捷說，很開心唐吉訶德能選擇高雄做為全台最大旗艦店的設點，這間佔地一千坪、比台北西門店大上一倍的大立店，先前她在議會就爭取多次，要積極引進國際大品牌在高雄設點促進經濟觀光，尤其日系百貨餐飲，一向都廣受國人喜愛，高雄鄉親也敲碗已久，一定要加速設點高雄，這次終於圓了市民的夢，想必會吸引不少人潮。
黃捷說自己到日本一定會去唐吉訶德購物，特別是這間店剛好就在她的選區，也能帶動高雄的經濟發展，所以她昨晚就到Donki買了選舉期間必備的乾洗髮，以及她在行程中能補充能量的的零食；黃捷透露，最期待的是高雄店特有的自裝咖哩和若櫻壽司，等選完一定要再來吃。