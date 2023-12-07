郭國文喊話支持者黑函別丟 還給對手「自己垃圾自己清」
選戰倒數37天，民進黨立委郭國文今（7）日於臉書發文，向支持者喊話「收到黑函不要丟！」強調從選舉初期就喊出乾淨選舉，未料對手黑函一波接著一波，從今起自己將在4個服務處擺設「黑函回收桶」，蒐集過後原封不動還給對手陣營，「請他們清理自己的垃圾。」
記者陳威叡／台北報導
民進黨立委郭國文明年大選爭取連任，碰上無黨籍陳昆和挑戰。而今日郭國文於臉書發文，宣布從今天開始4個服務處將提供黑函回收服務，並強調五從選舉選舉初期就喊出乾淨選舉，未料對手依舊黑函一波接著一波，抹黑的詞語越講越難聽，甚至出現人身攻擊，骯髒操作呼籲支持者不要動怒，「用選票唾棄他就好了！」
郭國文也表示自己已提告對手抹黑，也期盼地方鄉親幫忙蒐證，若聽聞敵對陣營攻擊與抹黑，協助幫忙錄影錄音存證，有任何新證據都將提供給檢調。
郭國文也說，近來對手變本加厲，從一頁黑函變成一本黑函，面對選舉只有抹黑跟造謠，再透過大撒幣意圖洗腦選民。他知道鄉親收到黑函後，很多人會看都不看就丟掉，但認為這樣太浪費資源，對手糟蹋地球，大家就來當環保小尖兵。
郭國文說，今起4個服務處擺設回收桶，歡迎大家將黑函丟入，他認為自己的垃圾要自己處理，所以蒐集後會把黑函還給對手陣營，「請他們清理自己的垃圾。」