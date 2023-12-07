五月天陷假唱疑雲！王心凌、那英曾被抓包 她麥克風拿反直接露餡
天團五月天近日陷入假唱風波，阿信在昨（6）日48歲生日文，反駁假唱「每次的嘶吼，都來自於我依賴了24年的嗓子。」事實上，有許多歌手曾面臨被抓包假唱的窘境，王心凌、張娜拉、薩頂頂、那英等人，都曾被抓包假唱，而那英還大方承認，「我不覺得尷尬啊」絲毫不感到羞愧。
記者薛羽彤／綜合報導
王心凌2005年在跨年晚會上，被發現「對嘴假唱」惹網友不滿。事後經紀人公開承認，王心凌當天的確是唱對嘴，理由是怕現場硬體設備有突發狀況，假唱的方式最保險。2009年她參加台灣職棒開幕賽表演，又被發現對嘴假唱，經紀人當時為她抱屈，「由於球賽期間無法彩排，加上球場音響不適合唱現場，才配合放音帶對嘴，但王心凌仍全程開麥」。
韓國藝人張娜拉2003年以主打曲〈Sweet Dream〉紅遍全亞洲，2005年張娜拉在上海錄製新專輯《功夫》的電視歌友會，由於種種原因，她在真唱了幾首歌曲之後，終於堅持不住選擇了假唱。在演唱主打歌《功夫》的時候，不小心甩下麥克風之後，歌聲依舊在播放著，立刻被抓包假唱。事後，張娜拉受訪時承認，「我是假唱了，但我在韓國都是真唱的」，此話一出卻惹怒大陸歌迷，被視為有輕蔑的意味，從此張娜拉逐漸退出中國市場。
大陸歌手「空靈天后」薩頂頂在「2016星光璀璨──元宵節晚會」的節目中，薩頂頂拿反麥克風還不自知，在前奏跟舞群隨著音樂舞動，正要開口才發現麥克風拿反，但人聲已經播出，薩頂頂趕緊將麥克風轉向，並露出尷尬微笑，但早已被全程錄下，根本無法挽救，假唱屬實。事後她在微博自嘲「別罵了，下次演得更精細些，大家消消氣！」讓網友更傻眼。
那英在大陸歌壇占有一席之地，她曾在一場演唱會上，當時她正在和觀眾互動，手上的戒指卻被摸走，她急著大喊「戒指還我，戒指還我！」這時音樂播著那英的歌聲，事後她反駁「錄音也是我唱的，怎麼能算是假唱呢」，被指假唱，她理所當然地說：「我不覺得尷尬啊，但是不能拿走我的戒指」。
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