Jessi跟朴載範爆不和！她提出解約後　逃去峇厘島療傷：重新開始

五月天陷假唱疑雲！王心凌、那英曾被抓包　她麥克風拿反直接露餡

▲五月天陷假唱疑雲！甜心教主王心凌也曾被抓包假唱，事後透過經紀人承認；那英也被發現曾經假唱。（圖／天晴娛樂提供）
▲五月天陷假唱疑雲！甜心教主王心凌也曾被抓包假唱，事後透過經紀人承認；那英也被發現曾經假唱。（圖／天晴娛樂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

天團五月天近日陷入假唱風波，阿信在昨（6）日48歲生日文，反駁假唱「每次的嘶吼，都來自於我依賴了24年的嗓子。」事實上，有許多歌手曾面臨被抓包假唱的窘境，王心凌、張娜拉、薩頂頂、那英等人，都曾被抓包假唱，而那英還大方承認，「我不覺得尷尬啊」絲毫不感到羞愧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王心凌在無錫演唱會上再次演唱〈言不由衷〉，該曲由告五人的雲安特別打造。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌出道多年，曾承認假唱過，理由是怕設備出問題。（圖／天晴娛樂提供）
王心凌2005年在跨年晚會上，被發現「對嘴假唱」惹網友不滿。事後經紀人公開承認，王心凌當天的確是唱對嘴，理由是怕現場硬體設備有突發狀況，假唱的方式最保險。2009年她參加台灣職棒開幕賽表演，又被發現對嘴假唱，經紀人當時為她抱屈，「由於球賽期間無法彩排，加上球場音響不適合唱現場，才配合放音帶對嘴，但王心凌仍全程開麥」。

▲張娜拉為了保護未婚夫，盼外界停止揣測。（圖／張娜拉IG）
▲張娜拉曾被抓到假唱，大方承認卻惹怒大陸歌迷。（圖／張娜拉IG）
韓國藝人張娜拉2003年以主打曲〈Sweet Dream〉紅遍全亞洲，2005年張娜拉在上海錄製新專輯《功夫》的電視歌友會，由於種種原因，她在真唱了幾首歌曲之後，終於堅持不住選擇了假唱。在演唱主打歌《功夫》的時候，不小心甩下麥克風之後，歌聲依舊在播放著，立刻被抓包假唱。事後，張娜拉受訪時承認，「我是假唱了，但我在韓國都是真唱的」，此話一出卻惹怒大陸歌迷，被視為有輕蔑的意味，從此張娜拉逐漸退出中國市場。

▲薩頂頂麥克風拿反，假唱被抓包。（圖／微博）
▲薩頂頂麥克風拿反，假唱被抓包。（圖／微博）
大陸歌手「空靈天后」薩頂頂在「2016星光璀璨──元宵節晚會」的節目中，薩頂頂拿反麥克風還不自知，在前奏跟舞群隨著音樂舞動，正要開口才發現麥克風拿反，但人聲已經播出，薩頂頂趕緊將麥克風轉向，並露出尷尬微笑，但早已被全程錄下，根本無法挽救，假唱屬實。事後她在微博自嘲「別罵了，下次演得更精細些，大家消消氣！」讓網友更傻眼。

▲那英悄悄復出陸綜《樂隊的夏天》。（圖 / 那英工作室微博）
▲那英被發現假唱，事後表示「錄音也是我唱的，怎麼能算是假唱呢」。（圖 / 那英工作室微博）
那英在大陸歌壇占有一席之地，她曾在一場演唱會上，當時她正在和觀眾互動，手上的戒指卻被摸走，她急著大喊「戒指還我，戒指還我！」這時音樂播著那英的歌聲，事後她反駁「錄音也是我唱的，怎麼能算是假唱呢」，被指假唱，她理所當然地說：「我不覺得尷尬啊，但是不能拿走我的戒指」。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

五月天深陷假唱疑雲！師弟蕭秉治力挺「一定支持」　曝阿信暖舉

五月天阿信48歲生日！直球對決假唱疑雲：嘶吼24年的嗓子感動你

五月天遭控假唱　大陸女星邵逸凡逆風爆黑幕「想真唱都不行」

五月天陷假唱疑雲！阿信沉默2天不忍了　發文直球對決：全民見證

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞