陸女超困惑！台灣人慶生必備「經典1物」 日本作家愛到整箱掃貨
慶生活動上，吹熄蛋糕上的蠟燭並許願，已經成為必要的環節之一。不過，近日就有大陸網友發現，台劇中所有慶生橋段，使用的竟全都是「紅白綠相間的蠟燭」，讓她忍不住笑喊「你們全台灣是只有這一種蠟燭嗎？」貼文曝光後立即引起熱議，不少台灣網友表示「這可是我們的經典蠟燭！」而過去也曾有日本作家相當喜歡這款蠟燭，認為其造型有趣且用途多元，甚至還直接到糕點材料行掃貨整箱。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在小紅書發文，表示近期把所有熱門台劇都翻出來看，但她在看《想見你》時，發現慶生蛋糕上竟是插著紅白綠相間的蠟燭，「本來挺感動的畫面，一看到這蠟燭崩不住了…」且他還發現此蠟燭經常出現在台劇中，讓他直言：「是不是你們全台灣找不出第二種蠟燭啊！」
貼文曝光後，大陸網友也表示，「看久了就不醜啦，還蠻有紀念價值的」、「我有天看到一位小姐姐想買這種蠟燭，我還想說這麼普通，肯定很好找啊，結果我去好幾個平台都搜不到」。也有台灣人留言，「這可是我們的經典蠟燭，一般買蛋糕都會免費送」、「這是所有台灣人的回憶」。
事實上，該款數字蠟燭已經深植台灣人的心，也連帶引起外國人的好奇心，曾有一名在台灣居住超過10年的日本作家青木由香，於2017年出版了書籍《台灣好貨色》，裡頭介紹了許多台灣味十足的物品，其中就包含「問號蠟燭」。
青木由香認為，這種問號蠟燭插在生日蛋糕上，可以掩飾年齡的功能非常有趣，她曾在購買蛋糕時，請店家多給一些問號蠟燭卻被拒絕，之後她直接在糕點材料行買下整箱該款蠟燭，「在台灣，就算年紀老大不小的人照樣用蛋糕慶祝生日。上了年紀也能單純地為過生日而開心，這樣的天真爛漫或許該歸功於這款蠟燭」。