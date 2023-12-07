中市特教助理員不如外籍看護工？　議員爆料：恐爆離職潮

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盧秀燕說，她會和議員攜手一起做突破性改革，市府的契約進用人員規定雖是一體適用，但還是要因材施教、因地制宜，過去數十年都是考慮到勞工整體的公平性，這是假平等，她承諾任內會做有意義的事，特教老師和助理員都非常辛苦，她會努力改革，會處理這件事。
林祈烽在質詢時，播放台中市3所特教學校教師助理員的日常工作影片，這些辛苦的助理員要協助教師帶小孩、準備餐食、攪碎和過濾食物，再視每位特教生狀況不同，一一餵食或灌食，最後再幫孩童拍痰，防止他們食道或氣管阻塞。
議員指出，這樣辛苦的工作，一個月只能領不到3萬元的薪資還沒有晉薪資制度，這樣合理嗎？特教法在今年4月修法後要新增1,600名特教助理員，如此偏低的薪資，如果招募不足人員，教育局長是不是要親自下去幫忙呢？議員還點名勞工局長和衛生局長詢問，這樣的工作和待遇，對比一些長照或身障機構的生活照護員和外籍看護員，薪資結構有沒有偏低？
勞工局長張大春表示，特教助理員工作特殊，員工薪資要看單位和工作做給付，一定要求聘僱單位要遵照勞基法規定給付；衛生局長曾梓展說，對特教助理員的薪資結構不清楚，但長照服務員中央都有統一規定，每月至少要3萬2,000元以上。林祈烽補充，台北市的特教助理員每月薪資是4萬2,000元，還可照年資晉薪。
林祈烽說，台中市的特教教師助理員薪資長年偏低，平均一位助理員要照護12位孩童，議會曾在多年前提案要求台中市應比照中央的特教學校調薪，提議最後也獲過，但市府就是不執行，如果年後特教助理員爆發離職潮不做了，特教老師會更辛苦，家長會更痛苦，但這些助理員一個月領不到3萬元的薪資，又受限市府規定的「契約進用人員」，無法破例處理，問題永遠無法解決，建議市府是否辦理資格考進用等方式，脫離契約進用的法令規定，不要一再磨滅助理員的愛心與耐心。