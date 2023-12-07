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韓韶禧變《京城怪物》拿刀刺殺蒙面人大噴血！曖昧朴敘俊畫面公開

▲韓韶禧在《京城怪物》中拿槍拿刀化身女打仔，聯手朴敘俊對抗怪物。（圖／Netflix）
▲韓韶禧在《京城怪物》中拿槍拿刀化身女打仔，聯手朴敘俊對抗怪物。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

Netflix驚悚韓劇《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧、金秀炫、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋共演，正式預告及海報今（7）日釋出，帶著全球觀眾穿梭回到1945年京城動盪不安的春天。《京城怪物》故事以歷史陰謀為背景，敘述一場由人類貪婪所誕生之神祕怪物的奮戰故事；韓韶禧拿槍拿刀化身女打仔，刺殺壞人濺血場面險象環生，為了救人在所不惜。

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《京城怪物》正式預告中，以趙漢哲的聲音：「貸主，你是好人還是壞人？」揭開序幕，敘述即將陷入神祕與黑暗之中的張泰尚（朴敘俊 飾）。為了在櫻花飄落之前，找到石川先生的失蹤愛人，張泰尚與尹采玉（韓韶禧 飾）以及采玉的父親尹重遠（趙漢哲 飾）聯手展開一場危險重重的任務。京城間流傳著謠言，表示進入甕城醫院的病人都會消失得無影無蹤，為了調查此謎團，他們潛入充滿未知的甕城醫院，卻也讓他們進入京城華麗外表下的黑暗深淵。

張泰尚與尹采玉偽裝潛入甕城醫院，不過在上車前，尹采玉卻關上車門，直接給朴敘俊一個閉門羹。進到甕城醫院後，發現醫院疑點重重，朴敘俊甚至看到疑似怪物的影子後驚呼：「這到底是什麼...」甚至自嘲「泥菩薩過江，自身難保」，極力對抗醫院中的侍衛。預告最後，尹采玉也對著張泰尚說：「我們來做個約定。」張泰尚堅定回應：「別死。」2人從原本互相指槍的危險關係，進而昇華成曖昧情愫，發展令觀眾期待。

▲▼韓韶禧（上下圖左）、朴敘俊《京城怪物》中本來拿槍互指，關係最後大昇華。（圖／Netflix）
▲▼韓韶禧（上下圖左）、朴敘俊劇中本來拿槍互指，關係最後變得曖昧。（圖／Netflix）
▲▼韓韶禧（上下圖左）、朴敘俊《京城怪物》中本來拿槍互指，關係最後大昇華。（圖／Netflix）
 
除了預告，《京城怪物》的主海報也一併公開，相較於正式預告的陰暗，主海報呈現出夕陽與櫻花，襯托出甕城醫院的陰暗輪廓，暗示著《京城怪物》令人毛骨悚然的故事核心。導演鄭棟允對於對比鮮明的場景視覺則表示：「甕城醫院是座充滿懸念與陰森氛圍的碉堡，而金鈺堂和街道上卻充滿色彩和生命力。」《京城怪物》分成1、2部上架，第1部為12月22日下午4點在Netflix上線；第2部為2024年1月5日。

▲《京城怪物》第1部為12月22日下午4點獨家上Netflix上線；第2部為2024年1月5日。（圖／Netflix）
▲《京城怪物》第1部上線時間為12月22日下午4點；第2部是2024年1月5日。（圖／Netflix）
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