韓韶禧變《京城怪物》拿刀刺殺蒙面人大噴血！曖昧朴敘俊畫面公開
Netflix驚悚韓劇《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧、金秀炫、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋共演，正式預告及海報今（7）日釋出，帶著全球觀眾穿梭回到1945年京城動盪不安的春天。《京城怪物》故事以歷史陰謀為背景，敘述一場由人類貪婪所誕生之神祕怪物的奮戰故事；韓韶禧拿槍拿刀化身女打仔，刺殺壞人濺血場面險象環生，為了救人在所不惜。
記者陳雅蘭／綜合報導
《京城怪物》正式預告中，以趙漢哲的聲音：「貸主，你是好人還是壞人？」揭開序幕，敘述即將陷入神祕與黑暗之中的張泰尚（朴敘俊 飾）。為了在櫻花飄落之前，找到石川先生的失蹤愛人，張泰尚與尹采玉（韓韶禧 飾）以及采玉的父親尹重遠（趙漢哲 飾）聯手展開一場危險重重的任務。京城間流傳著謠言，表示進入甕城醫院的病人都會消失得無影無蹤，為了調查此謎團，他們潛入充滿未知的甕城醫院，卻也讓他們進入京城華麗外表下的黑暗深淵。
張泰尚與尹采玉偽裝潛入甕城醫院，不過在上車前，尹采玉卻關上車門，直接給朴敘俊一個閉門羹。進到甕城醫院後，發現醫院疑點重重，朴敘俊甚至看到疑似怪物的影子後驚呼：「這到底是什麼...」甚至自嘲「泥菩薩過江，自身難保」，極力對抗醫院中的侍衛。預告最後，尹采玉也對著張泰尚說：「我們來做個約定。」張泰尚堅定回應：「別死。」2人從原本互相指槍的危險關係，進而昇華成曖昧情愫，發展令觀眾期待。
除了預告，《京城怪物》的主海報也一併公開，相較於正式預告的陰暗，主海報呈現出夕陽與櫻花，襯托出甕城醫院的陰暗輪廓，暗示著《京城怪物》令人毛骨悚然的故事核心。導演鄭棟允對於對比鮮明的場景視覺則表示：「甕城醫院是座充滿懸念與陰森氛圍的碉堡，而金鈺堂和街道上卻充滿色彩和生命力。」《京城怪物》分成1、2部上架，第1部為12月22日下午4點在Netflix上線；第2部為2024年1月5日。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁