新冠併發症、死亡雙創新高！XBB疫苗台大醫院「免費」隨到隨打

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此外，目前中國各地的呼吸道疫情持續，疾管署表示，當地南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。
台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，新冠肺炎疫情在國內有上升趨勢，為方便民眾接種疫苗並加以防範，台大醫院提供「隨到隨打」服務，民眾在台大醫院就診完、或是接種完其他疫苗後，只要帶著健保卡並掛號，醫師就可以協助評估、完成疫苗接種，不需要額外支付費用。
另一方面，每年10月到隔年2、3月都是流感高風險期，疾管署防疫醫師劉裕誠提醒，流感病毒主要經由飛沫傳染，但也可能經由接觸傳播，除了戴好口罩以外，也要維持勤洗手的好習慣。接種流感疫苗是預防流感最好的方法，尤其是65歲以上長者的免疫功能較差、也是流感重症高危險族群。
劉裕誠表示，家中長輩和幼兒的互動密切，65歲以上長者接種流感疫苗，不僅保護自己，也保護家中的幼兒。
疾管署則表示，截至2023年12月3日止，658萬劑公費流感疫苗已使用超過594萬劑，整體使用率已達9成，其中65歲以上長者接種率49.2%，以及學齡前幼兒至少1劑接種率57.5%，籲請65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群儘速前往接種。