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新冠併發症、死亡雙創新高！XBB疫苗台大醫院「免費」隨到隨打

▲台大醫院提供民眾免掛號費的新冠肺炎疫苗隨到隨打服務，有需求的民眾可善加利用。（示意圖／記者林志怡攝，2023.11.01）
▲台大醫院提供民眾免掛號費的新冠肺炎疫苗隨到隨打服務，有需求的民眾可善加利用。（示意圖／記者林志怡攝，2023.11.01）

記者林志怡／台北報導

近期天氣轉涼，新冠肺炎與流感等呼吸道疾病也蠢蠢欲動，上週新冠肺炎的併發症個案數與死亡數更創下一個月來新高，為防接下來可能的疫情威脅，不少民眾開始考慮接種疫苗，而台大醫院也祭出免掛號費的新冠肺炎隨到隨打服務。至於想打流感疫苗的民眾，衛福部疾管署提醒，公費流感疫苗使用率已超過9成，有需要的民眾務必儘速前往施打。

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疾管署副署長羅一鈞日前表示，11月28日至12月4日期間，本土新冠肺炎併發症、死亡個案數均創近4到5周新高，疫情已蠢蠢欲動，高峰可能落在1月中、1月底，可能與流感同時流行，但目前預估本波高峰每日感染人數下修為1.8萬到2萬。

此外，目前中國各地的呼吸道疫情持續，疾管署表示，當地南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，新冠肺炎疫情在國內有上升趨勢，為方便民眾接種疫苗並加以防範，台大醫院提供「隨到隨打」服務，民眾在台大醫院就診完、或是接種完其他疫苗後，只要帶著健保卡並掛號，醫師就可以協助評估、完成疫苗接種，不需要額外支付費用。

另一方面，每年10月到隔年2、3月都是流感高風險期，疾管署防疫醫師劉裕誠提醒，流感病毒主要經由飛沫傳染，但也可能經由接觸傳播，除了戴好口罩以外，也要維持勤洗手的好習慣。接種流感疫苗是預防流感最好的方法，尤其是65歲以上長者的免疫功能較差、也是流感重症高危險族群。

劉裕誠表示，家中長輩和幼兒的互動密切，65歲以上長者接種流感疫苗，不僅保護自己，也保護家中的幼兒。

疾管署則表示，截至2023年12月3日止，658萬劑公費流感疫苗已使用超過594萬劑，整體使用率已達9成，其中65歲以上長者接種率49.2%，以及學齡前幼兒至少1劑接種率57.5%，籲請65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群儘速前往接種。

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