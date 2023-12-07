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浩子回歸《營業中》裝傻避談炎亞綸　怒斥阿翔「拜託不要教小孩」

▲浩子（中）被問是否回歸《嗨！營業中》及「炎亞綸確定出局」和莎莎（右）一同裝傻。浩子還笑阿翔考太爛，「拜託你不要教小孩」。（圖／記者葉政勳攝）
▲浩子（中）被問是否回歸《嗨！營業中》及「炎亞綸確定出局」和莎莎（右）一同裝傻。浩子還笑阿翔考太爛，「拜託你不要教小孩」。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃盈容／台北報導

浩角翔起、莎莎昔日《食尚玩家》主持合體，3人將一同主持「高雄聖誕跨年嘉年華－2024高雄跨年晚會」。今（7）日記者會，莎莎直呼「當初聽到跟他們一起很開心。」浩子近日被爆將回歸《嗨！營業中》，今一提到節目他和莎莎2人有默契一起裝傻到底，直問「有嗎？」儘管預告片已出，明顯有浩子，他們依舊打死不認。尤其提到炎亞綸確定不回歸，更是噤聲。浩子今也不忍了，直批搭檔阿翔國文考試僅30分，「我拜託你不要教他們（小孩）功課」。

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▲莎莎（左）和浩子守口如瓶，提到《嗨！營業中》相關問題都裝傻到底。（圖／記者葉政勳攝）
▲莎莎（左）和浩子守口如瓶，提到《嗨！營業中》相關問題都裝傻到底。（圖／記者葉政勳攝）
《嗨！營業中》先前釋出第3季應徵者預告影片，不過製作單位「好看娛樂」依舊賣關子，僅露出部分五官，要讓大家猜猜看本季成員有誰。日前被爆將找來鬼鬼、浩子（謝炘昊）回鍋，還有新血郭泓志加入，炎亞綸已確定出局。今固定班底莎莎、浩子，被問相關事情，一律裝傻到底，深怕洩密。

浩子前陣子消失閉關，有諸多傳聞，像是皮膚有問題、例行休息，他今透露其實是在做音樂，將出一張關於「說彰化」的歌曲，預計年底發單曲。


阿翔昨（6）日發文稱帶兒子布朗尼到大巨蛋看球賽，會被前一排擋住視線。今他表示，兒子整場幾乎都要蹲著看，「小巨蛋的那個高低落差好像比較大一點點」。

▲阿翔不敢讓小孩知道國文只考30分。
▲阿翔不敢讓小孩知道國文只考30分。（圖／記者葉政勳攝）
阿翔也分享在家都是他在管教小孩，教功課、簽聯絡簿，一旁浩子聽聞後，忍不住吐槽「我拜托你不要教他們功課」！浩子表示昨一行人寫國中三年級國文考卷，「我70分，他才拿30分！」阿翔趕緊拜託大家別報導，深怕被小孩看到。

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