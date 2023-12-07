詐騙充斥是國恥！侯康配喊騙越多關越久　誓言3年內詐騙案減半

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「別人做不到就讓侯友宜做！」侯友宜強調，只要「騙得越多、關得越久」犯罪所得超過一定金額者，不論個人或組織，都加重刑責二分之一，而提供人頭帳戶再犯者，也將修法加重刑責二分之一，另也加強控管不明金流及地下匯兌。
有「寶博士」之稱的國民黨不分區立委提名人葛如鈞也說，民進黨編13億預算要打詐，其中卻有73.58%花在場地費，金管會、NCC和數發部打詐失職。他認為，應更快導入科技和AI技術，更有效追查人頭帳戶和車手等詐騙集團網絡，確保盡可能追回被害人因詐騙失去的金錢，並迅速返還給受害者。
趙少康表示，詐騙問題不解決是國家恥辱，但國內相關罰責太輕，詐騙形式防不勝防，但民進黨執政詐欺案創十年新高，im.B詐騙案狂吸金90億，與民進黨高官、民代之間到底有甚麼關係? 鄭文燦曾出席曾國緯集團宴會到底怎麼回事?陳歐珀立委的免費房車、服務處?到底怎麼來的?這與詐騙集團是某種共生關係嗎?還是魚幫水、水幫魚?大家這麼痛恨詐騙，民進黨這些人難道不知道避嫌嗎?實在令人氣憤，如果侯康配當選，相信在侯總統除惡務盡的魄力下，警察、金管會、NCC等單位一起投入全力偵辦，就如同郝柏村擔任行政院長時大力掃黑展現的執行力，該抓的該關的關，一定可以讓詐騙案大幅減少。
侯友宜指出，過去他成立165反詐騙專線，提醒民眾如何因應新型詐騙手法，但時隔20年詐騙手段不斷翻新，民進黨政府卻未壓制詐騙集團，尤其這幾年詐騙猖獗，去年有2.97萬件，今年已經突破3萬件，花27億元成立打詐國家隊與辦公室，但詐騙越打越多，且犯罪集團甚至涉入吸毒、幫派、不法行業，演變至暴力與組織犯罪。
侯友宜重申，他會「部會整合，組建打詐交叉火網」，NCC嚴查國內機房、境外機房國際、兩岸合作，數發部強力下架詐騙廣告，金管會建立虛擬貨幣及第三方支付監督制度。也會「加強兩岸及國際共打機制」，犯罪情報共享、聯手查緝，杜絕詐騙犯遊走兩岸及國際。
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