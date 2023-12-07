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亞洲獨有泰迪熊　議員：把握機會別讓他溜走

▲議員施志昌表示，小農藝術村農創園區，期待農業局能盡量協助，把握機會而不是讓他溜走(圖／施志昌提供2023.12.7)
▲議員施志昌表示，小農藝術村農創園區，期待農業局能盡量協助，把握機會而不是讓他溜走(圖／施志昌提供2023.12.7)

記者柳榮俊/台中報導

中市外埔花博園區的「小熊藝術村農創園區」，日前爆出業者稱農業局官僚而自行停業，今(7)日台中市議會進行市政總質詢，市議員施志昌與楊典忠對於小熊藝術村去留，施志昌表示，業者會發出指責市府官僚聲明？而契約裡有要求必須設置履約爭議委員會，目前農業局是否有與業者協調？如果業者要放棄合約，接下來就是訴訟，結果就是雙輸。

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農業局長張敬昌表示，目前已經進入協商，並提出兩方案，一是依契約針對智農館進行使照變更，二是維持原本溫室狀態撤走智農館內廠商後來裝設的設施，希望小熊藝術村能留在台中。


施志昌表示，站在甲安埔發展與觀光的角度，好不容易小農藝術村農創園區願意從新竹關西來台中外埔，裡面有全世界或是亞洲獨有的泰迪熊，應該好好把握機會而不是讓他溜走，期待農業局能盡量協助，讓業者能留在台中跟我們一起打拼。


張敬昌表示，此案是因為業者未依契約變更智農館的使用執照，但內部已經做變更的行為，並正式營運，之所以未變更是因為必須再投入更多經費，讓業者裹足不前。


張敬昌說，農業局已經釋出很大的善意與業者協調，並提出兩方案，第一是依契約針對智農館進行使照變更；第二不需要變更，維持原本溫室狀態，但需撤走智農館內廠商後來裝設的設施，如此也能正式營運，且他個人也合約能繼續履行。


施志昌表示，站在甲安埔發展與觀光的角度，好不容易小農藝術村農創園區願意從新竹關西來台中外埔，裡面有全世界或是亞洲獨有的泰迪熊，應該好好把握機會而不是讓他溜走，期待農業局能盡量協助，讓業者能留在台中跟我們一起打拼。


另外，施志昌也關心大安媽祖文化園區後續委外經營進度，他指出，今年六月觀旅局說要做短期委外經營，但至今仍無進度。大安媽祖文化園區基座6億，而外埔花博園區12.5億，加起來共18.5億的建設恐會繼續荒廢，浪費人民稅金。


他提醒，時間是關鍵，因為雕像的設置還需要花兩年時間，也會影響廠商的進駐的意願，若是一直拖延，廠商就會繼續觀望至雕像設置完後。


觀旅局長陳美秀說，觀旅局現在也努力正在搶時間，原本促參可行性規劃需要兩年，觀旅局努力縮短至一年，並且雕像的設置與長期促參會同步進行，讓全台灣都知道園區可以營運，期待明年能順利委外。

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