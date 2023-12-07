找郭子乾扮「柯蚊哲」突破藍營禁柯令？柯文哲笑：是一個變通方法
民眾黨主席柯文哲參加《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》錄影，與郭子乾扮演的「柯蚊哲」討論本週熱門政治議題，會後被問及國民黨有「禁柯令」，但似乎沒有禁「柯蚊哲」，柯文哲有沒有考慮找郭子前幫忙。對此，柯文哲笑說，這是一個變通的方法，對郭子乾說「那就靠你了」，郭子乾也幽默回應，藍白合破局後要「靠我湊在一起」。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今日參加《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》錄影，與藝人郭子乾扮演的「柯蚊哲」、立委邱臣遠、媒體人黃暐瀚、大學生代表，一同討論本週熱門政治議題。在長達一個小時的錄影結束後，在會後接受媒體聯訪。媒體率先詢問柯文哲，郭子乾的表現如何？柯文哲說，就是自然的保持的一貫作風把他做完整；柯文哲進一步表示，郭子乾是台灣模仿界第一人，乾脆自己開個節目從柯媽媽開始模仿，「但上次扮演陳珮琪那個裝扮太驚悚了」。
至於郭子乾對於柯文哲有沒有建議？郭子乾說，建議就是既然年輕人是基本票源，就每天在網路上號召年輕人快閃，「再麻煩就37天，喊話送柯文哲進總統府」；至於會不會投或加入民眾黨，郭則打趣，「多來上節目再考慮看看」。
至於有媒體提及，有很多藍營小雞或是節目找郭子乾去扮演「柯蚊哲」有沒有答應？柯文哲笑著對郭子乾說，沒有收費不用去；現場追問，「有沒有考慮一下，國民黨有禁柯令，但沒有禁這一個柯」，柯文哲笑說，這是一個變通的方法，馬上轉頭對郭子乾說「那就拜託你了」郭則笑回「去幫他們湊成藍白合就靠我」。