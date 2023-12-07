▲女高中生異膚狂發作、癢到影響學業！　5招降低復發率

異位性皮膚炎是一個會反覆發作，讓病友困擾不已的慢性發炎疾病，異位性皮膚炎就診第一名的問題就是搔癢，癢的時候有如上萬隻螞蟻在皮膚上爬，而且越抓會越癢，且全身都可能會發生，不少病患更因為搔抓導致破皮滲液，不僅可能導致細菌感染，更造成外觀不佳。
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細心照護肌膚之外，正確用藥是改善關鍵
異位性皮膚炎除了平日細心照護肌膚，正確用藥更是改善關鍵，在治療上從擦的外用藥膏、吃的抗組織胺、免疫調節劑和小分子藥物，以及打的生物製劑等，治療用藥至少10多種。
高雄市立小港醫院皮膚科楊翔宇主治醫師，分享了一名從小到大就患有異位性皮膚炎的女生小喻，已經歷無數次的反覆發作，每次發作就到診所拿藥，也已經用到口服藥類固醇，仍舊沒有明顯起色，一直到現在高中還是很嚴重，面對即將到來的考試升學，每次看到孩子邊看書邊抓癢，一直沒辦法專注，父母都非常擔心因爲皮膚狀況，影響學習狀況和人際關係發展。
近年一款新型口服標靶小分子藥物，在大型研究當中已證實不僅能快速止癢，有一半病患更可改善病灶達9成，小喻在去年便嘗試新的治療法，治療到了第2週幾乎完全不癢，病灶處也改善非常多，她很開心自己終於可以不受異位性皮膚炎影響，也能專注學業，原來很害羞不太敢說話也變得勇於表達自我，目前狀況也都控制得相當好。
環境因素讓病症更易誘發
楊翔宇醫師表示，異位性皮膚炎主要是基因造成，很多外部因素的交互作用都會誘發病症，主要可分為兩個面向：
外在：
患者本身的肌膚屏障就比一般人差，因此保護力也較不足，容易使得過敏原穿透，也因此就會發生搔癢等症狀。
內在：
由於病患身體免疫反應非處正常狀態，較一般人更容易被誘發，因此只要遇到過敏原便較有可能發作。
不僅如此，外在環境因素影響也佔了一大原因，像近年來空氣污染的嚴重度，或者是灰塵、化學揮發物，以及季節變化如太熱流汗造成肌膚刺激、冬天太乾燥等，都會讓病症變得嚴重。
誤用偏方，讓症狀越嚴重
楊翔宇表示，門診最怕民眾用「偏方」治療，或者是長期自行購物藥物如擦拭類固醇，由於不了解藥物的強度與不同部位、使用時間長短的狀態，反而導致肌膚更脆弱讓病情失去控制，有3～4成患者都是因為亂擦藥沒有效之後才來門診求助。
異位性皮膚炎的治療從外用、內服、光照等治療方式有十幾種，楊翔宇醫師強調，一定要到門診確切檢視病症的狀態以及了解病史，才能做最適合個人的治療安排；民眾也不要有迷思認為吃藥一定不好，在症狀改善與個人身體的衡量之下，都能夠與醫師做最好的溝通來安排治療。
日常保養5大招，降低發作頻率
異位性皮膚炎除了遵守醫囑用藥，更重要的還有日常生活的保養，楊翔宇醫師提供幾招保養之道，讓病患在治療期間也能事半功倍：
1.肌膚保養：肌膚保濕非常重要，一定要選擇無添加香料或酒精的乳液，每天都不能間斷擦拭，避免使用肥皂（肥皂鹼性與弱酸性肌膚有衝突，會傷害肌膚屏障）
2.日常作息：維持良好作息，尤其睡眠一定要充足，心理壓力不要太大。
3.衣物選擇：避免毛料衣物接觸肌膚，如果冬天太冷貼身衣物要選擇純棉來隔絕，夏天可以選擇絲質衣物。
4.飲食指南：避免過度辛辣刺激物、酒類，太油、太甜也建議避開，多觀察什麼食物會造成過敏。
5.生活環境：一般人都會認為空氣清淨機很重要，但除濕也是重點，黴菌、塵蟎過敏原主要都是因為濕度高而快速繁殖，所以除濕機一定必備。
楊翔宇醫師也強調，儘管異位性皮膚炎無法根治，但仍舊可以透過良好的治療與日常保養與之共存，尤其是青少年患者，搔癢難耐不止，嚴重會影響到專注力與睡眠品質，更要儘早治療，以利後續學習發展，避免影響未來身心健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60024
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