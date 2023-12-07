康建槍擊4死1傷血案！冷血兇手李鴻淵「無教化可能」二審再判死
南投康建生技公司去年發生恐怖槍擊案，殺手李鴻淵「行刑式」槍殺5人，最終僅有「牛樟芝之父」賴敏男存活，犯罪手段兇殘冷血，南投地檢署依殺人罪起訴求處死刑，李鴻淵一審遭南投地院判處3個死刑，案經上訴二審，台中高分院今（7）日審結，認為李鴻淵以「行刑式手法」手段兇殘視人命如草芥，已達聯合國2國際公約「情節最重大之罪」，沒有教化可能性，除部分犯行細節撤銷改判，殺人部分維持一審判決，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案情經過，李鴻淵為康建生技公司的離職員工，由於當時職場糾紛，再加上後續工作不得意，蓄謀規劃向前東家復仇，李鴻淵了解賴敏男和受害者平日作息，2022年7月14日，李鴻淵帶3把槍枝、百發子彈前往康健公司。
先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男「行刑式」開槍，除了賴敏男外，其餘人等皆1槍斃命，而賴敏男也在醫院搶救數月才康復。
李鴻淵行兇後展開逃亡，並製造多處斷點，擾亂警方查緝，最終被鎖定在台中某養生館，警方攻堅時，李鴻淵還狡猾地躲在天花板夾層，最終仍遭逮，李鴻淵還對警方喊道「甘願了」，面對媒體更向著鏡頭表示「我有深仇大恨！」，態度相當猖狂。
南投地院今年5月間就李鴻淵殺人犯行，判處1個無期徒刑、3個死刑、均褫奪公權終身，案件上訴二審，歷經半年，台中高分院今天宣判，合議庭認為，李鴻淵行凶前預先計畫，行刑式槍殺4人，蓄意殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，有永世與社會隔絕，達到必需剝奪其生命權必要。其中一部分犯行認定法條、事實與一審有別，予以撤銷改判，但仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。