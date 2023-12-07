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高雄跨年獨家！姐姐謝金燕、泰星Jeff Satur海外跨年首秀

▲2024高雄跨年晚會今（7）日公開獨家卡司，姐姐謝金燕睽違六年強勢回歸，以及演出泰國夯劇《黑幫少爺愛上我》爆紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」，把海外跨年首秀獨家獻給高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲2024高雄跨年晚會今（7）日公開獨家卡司，姐姐謝金燕睽違六年強勢回歸，以及演出泰國夯劇《黑幫少爺愛上我》爆紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」，把海外跨年首秀獨家獻給高雄。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2024高雄跨年晚會今（7）日公開「女神王子」頂級的獨家卡司，有「百變女神」姐姐謝金燕睽違六年，強勢回歸高雄夢時代跨年晚會壓軸登場！擁有王子般帥氣外貌，演出泰國夯劇《黑幫少爺愛上我》爆紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」，把海外跨年首秀獨家獻給高雄。

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高雄市政府發言人周璟瑜表示，國際天團巨星紛紛降臨高雄開唱，市府接力這波超強氣勢，首度推出「高雄聖誕跨年嘉年華」，以點亮城市中軸線開始，中央公園到高雄願景館沿路布置璀璨聖誕燈飾，加上中央公園將有20公尺巨型聖誕樹，搭配聖誕演唱會與市集、優惠券，讓大家一路玩到跨年。

周璟瑜笑說，陳其邁市長常說高雄辦活動不講武德，她強調，高雄12月也沒想要「放過大家」，保證週週精彩熱鬧，有全臺最大兩家日系品牌在高雄盛大開幕，人潮滿滿！這週末大氣球遊行及橘色惡魔即將襲捲高雄夢時代，年底跨年晚會更是集結全臺最多、最強大的卡司陣容，加上升級版的亞灣跨年花火，號召所有親朋好友一起到高雄，感受滿滿的熱情與魅力。

▲2024高雄跨年晚會主持人浩角翔起及莎莎是美食節目老搭檔。（圖／高雄市政府提供）
▲2024高雄跨年晚會主持人浩角翔起及莎莎是美食節目老搭檔。（圖／高雄市政府提供）
闊別跨年舞台已有三年的姐姐謝金燕，自「2018愛・sharing高雄夢時代跨年派對」後，睽違六年再登高雄跨年舞台，謝金燕向粉絲喊話「姐姐把時間留給高雄，希望大家也把時間留給姐姐，我們好多年沒有聚聚了，就趁來高雄夢時代跨年晚會的機會，好好放聲尖叫，叫完2024年就到了。」她也預告過去跨年常唱的歌，今年一首都不唱！至於會有哪些特別演出，要大家拭目以待，來就知道了！

來自泰國的Jeff Satur 羅杰夫，影歌雙棲且多才多藝，在Instagram擁有380萬粉絲，夯曲《Fade》更是飆破1.4億觀看次數，9月初到高雄參加KKBOX 風雲榜大展好歌喉，吸粉無數，日前也公布明年即將於台北舉辦巡演。對於首次參與海外跨年就在高雄登台，Jeff興奮地說「非常榮幸和大家一起跨年，請粉絲們期待這次用心準備的演出。」他也聽說麻辣鍋、臭豆腐等美食很有名，開心地請粉絲推薦道地小吃。

今年主持人浩角翔起及莎莎是美食節目老搭檔，逗趣的互動「笑果不斷」，三人已經多年沒合體，之前莎莎來到高雄跨年，浩子在環遊世界，這回老朋友聯手主持，三人異口同聲地說，「我們默契十足肯定會碰出很多火花，要讓大家笑到合不攏嘴」。

▲2024高雄跨年晚會卡司。（圖／高雄市政府提供）
▲2024高雄跨年晚會卡司。（圖／高雄市政府提供）

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