王義川酸白色是不是容易髒的顏色？柯文哲：墨綠潑糞都不會被看到
民進黨立委參選人王義川多次向民眾黨不分區立委參選人黃國昌下辯論戰帖，題目是「白色是不是容易髒的顏色」，對此，民眾黨主席柯文哲在參加《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》錄影時說，「白色當然是有髒東西在上面容易被看到，反而是墨綠怎麼潑糞都不會被看到」，引發現場大笑。
記者邱新博／台北報導
王義川近日頻頻隔空喊話黃國昌辯論，題目是「白色是不是容易髒的顏色」；但黃國昌則說他要辯論的對象是民進黨總統候選人賴清德，王義川則再回應，黃沒有資格跟民進黨總統參選人賴清德辯論，民眾黨要選總統的叫柯文哲，不是黃國昌，黃國昌就是不分區立委參選人，「等級跟我一樣」。
柯文哲今日參加《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》錄影，與藝人郭子乾扮演的「柯蚊哲」、立委邱臣遠、媒體人黃暐瀚、大學生代表，一同討論本週熱門政治議題。大學生提問，王義川多次向黃國昌下戰帖，另對於題目有什麼看法？
柯文哲回應，「白色當然是有髒東西在上面容易被看到，白色沒有髒的灰塵都會被看到」，柯文哲接著指出，反而是墨綠怎麼潑糞都不會被看到，「民進黨比較耐髒，不是講台獨就可以貪汙，理直氣壯的胡搞瞎搞，他再度強調「民進黨比較耐髒」。
大學生再提問，藍白合時柯文哲說要先辦辯論再比民調，國民黨都不敢，國民黨再害怕什麼？柯文哲則說，「這不都知道答案了，還問幹什麼？」後續又說，「不要講人家壞話。罵人也不要帶髒字。」