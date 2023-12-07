購物車「邊走邊結帳」！群創、全家智能超市　生成式AI酒促亮相

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群創指出，這次亮點一是可邊走邊結帳的智能購物車。隨著非接觸商機的興起，智慧購物車和無收銀員支付領域的競爭日益激烈，研調機構Research & Markets 指出，全球智能購物車預計2030年可達美金97.4億美元，2023-2030年複合成長率27.48%，國際零售通路瞄準智能購物車降勞務，促營收，且具精準行銷實力，自助結帳購物車滲透力不容小覷。
相較美商無人商店需要整間店面重整，裝設多部攝影機的重裝備投資，群創自主開發智能購物車，透過電腦視覺演算法和感測器融合技術，以AI驅動的鏡頭感測器來識別放置於購物車內的物品，並配備10.1吋平板螢幕與消費者互動，更可使用「全家」My FamiPay完成自助結帳，省下排隊等候的時間，實現非接觸式自助結帳功能。
群創強調，這對於零售商而言，無需太高的建置成本，各種規模的實體店都能輕鬆地在他們的商店中使用這項技術，透過增加傳統購物車的平均尺寸，為客戶創造嶄新的購物體驗，並促進營收。群創總經理楊柱祥表示，群創100%自主開發購物車韌體、硬體及APP，與場域結帳系統對接，陸續於連鎖便利商店場域驗證，預計明年進軍日本市場，搶攻歐美超市量販體系結帳購物車大餅。
亮點二為熟食區自助結帳。由於「全家」熟食區營收佔比高，人潮尖峰時段總需排隊等候。群創開發雙面輕薄一體成型自助結帳機Kiosk，獨家32吋薄型化雙面背光技術、雙面螢幕機身厚度僅22mm，在便利商店有限的空間內，兼具結帳與廣告雙面顯示機能，有助於紓解店舖人員勞務，使人力運用最佳化，預計可提升20%業績。
亮點三為首創生成式AI透明顯示酒促客服。群創指出，台灣酒類市場近400億，其中70%來自非即飲通路（菸酒專賣店、量販及百貨超市），受限酒類廣告審查，鮮少酒類廣告。群創攜手啟耀光電開發P0.75 AM miniLED透明顯示螢幕，可拼接、毫秒級快速輕薄動態調光技術，暗態至亮態1%~60%，優勢隔離400nm以下紫外光，兼具低能耗，綠色節能特色。
此次P0.75透明酒櫃巧扮「專業品酒師」，結合生成式AI演算法與OpenAI ChatGPT語言模型，透過這項技術可自動生成符合酒類品牌風格的內容與用詞，搭載攝影機與聲控系統，消費者可自由請教酒品特色，進行互動促銷遊戲。
楊柱祥表示，生成式AI廣告結合透明顯示互動酒櫃首次導入連鎖便利商店，將有效幫助行銷人員每週節省至少5小時以上的時間創造素材，也可減緩創意疲勞的困境，進而提高效率與成效。此次應用於酒類產品，尚需控制廣告與互動應用層面，預計此創新服務有助於提升酒類營收。
亮點四為人臉辨識搭配AM miniLED曲面廣告屏，可精準行銷。因應「全家」FamiSuper東森一號店的小家庭宅經濟客層，肉品海鮮冷藏區是店內的黃金動線，群創佈建人流監控與人臉辨識黑科技，以AM miniLED可柔性獨家技術，打造兼具「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的29.6吋雙面曲面Mini LED廣告屏，顯示內容可依據場域需求設定客製化推播內容，作為人流指引、推播廣告等應用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！