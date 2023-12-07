郭昱晴任反賄選大使！林靜儀曝選民接到假民調電話還被恐嚇

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林俊宏提到，賴清德全國律師後援會於今年7月成立，目的除了支持賴清德外，也期望透過律師們的集結來維持選舉風氣。他說明，現在集結了許多律師，並於全國及各個地方成立律師後援會及反賄選大隊，地方也會協助組織律師團，律師的功能在於協助處理賄選問題、分析及判讀資料。
吳崢以自己選區為例，他說，他的對手是地方政治世家，其父親、母親在過去歷次選舉中，都曾傳出賄選疑雲，導致中和長期成為「賄選重災區」，選舉倒數破40天，今日成立反賄選大隊，鼓勵民眾勇敢拒絕惡質選風，還給中和市民安靜、公平、公正的選舉空間。
陳秀寳則說，「反賄選、護民主」一直以來都是民進黨秉持的精神，同時她也以多項賄選樣態與手法為例，說明賄選並非空穴來風，而會真實上演，例如與地方樁腳約定，在特定投開票所，招募大量、不合理的監視人員，教民眾以特定方式折選票，開票時即針對折痕計算票數，若最後開票結果符合彼此約定的承諾票數，就會給錢。她強調，賄選金額三、五百，賣掉的卻是地方的發展、國家的未來，希望全國一起拒絕賄選買票，還給社會乾淨選舉。
林靜儀以去年補選為例，包含強迫動員民眾出門投票、在投開票所外監視及記錄，補選結束後至今，期間對手不斷以包車出遊或半免費活動等形式招待鄉親。
林靜儀透露，近期更荒謬的則有地方選民接到假民調電話，詢問選民去年投給誰、明年投給誰，當選民回答「投給林靜儀」時，電話那頭竟以「你都不怕喔」進行公然恐嚇，試圖影響選民投票行為。
黃帝穎提醒，除了傳統賄選外，今年更特別的是境外賄選，如昨日橋頭地檢署發動聲押，透過台灣新住民關懷相關組織，來招待團員赴中旅遊，或是以低廉價格便可出團旅遊，皆為檢調目前所在調查的，其中聲押內容也包括反滲透法。
黃帝穎進一步表示，現階段民眾最容易蒐證的方式就是使用手機，錄音錄影皆可，只要蒐證、提供檢舉並具體破獲，「113年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」檢舉獎金最高則有2000萬；另，法務部設有「賄選檢舉專線」以鼓勵檢舉，律師團呼籲全國選民應共同守護民主，共創乾淨選舉環境。
郭昱晴指出，在不分區立委名單揭曉後，她開始在全國各地輔選，時常聽到有鄉親分享自身遭受賄選的經驗，如有鄉親表示，在家裡與朋友聊天，對方突然拿出一尊關公、將錢塞到他手上，要他對著神明發誓；或接到對方陣營所打來的威脅電話、收到陌生人所贈送的禮物等。此外，除了過去的賄選態樣外，中國近年的介選手段也日新月異，如出國旅遊、贈送禮品等，他們不僅將手伸入村里，同時將手伸進校園之中。
記者會最後，潘孟安為郭昱晴披上「反賄選大使」的背帶，並一起呼喊口號「杜絕賄選要記住，乾淨選舉護民主」，希望透過這場記者會，告知民眾賄選的手段與檢舉方式，還給台灣一場乾淨的選舉。
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