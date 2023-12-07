明年美元雙率雙降！股債齊揚的一年　專家估台股高點看18800點　

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永豐金預期明年美中經濟軟著陸，美國消費者物價指數（CPI）年增率自6月起已連續5個月低於4%，通膨向下趨勢確立，預期美國聯準會可明年第3季、第4季將各降息1碼，並看好美股、日股與美債，新興市場股市亦大有可為。在通膨降溫，迎來降息，企業獲利改善，永豐金預估，美股標普500指數2024年目標價4760點，看好科技股，與環保概念的ESG類股。至於日本岸田經濟學啟動日本內循環，日經2024年目標價36500點，記得1989年歷史高點是38957點。美債10年期殖利率預期將續探3.8%，2024將是股債齊揚的一年。
儘管2023年經濟成長不佳，戰爭、通膨、升息雜音不斷，台股卻仍繳出亮麗的成績單。展望2024年，黃蔭基分析，歐美各國降息本就是股市的利多，加上台灣景氣對策信號可望脫藍轉綠，觀察2000年以來脫離藍燈區後的股市表現，除了2002年的網路泡沫外，其他3次股市在脫離藍燈區後3個月、6個月都能有相當顯著的正報酬，有10%的漲幅，值得期待。
永豐金預期，2024年第1季台股會有一波總統大選行情，年中第2、3季需要度過淡季考驗，第四季配合景氣收割與Fed降息助攻，全年高點預估來到18800點。去庫存已近尾聲，企業獲利的成長動能主要將來自電子業，復甦的主體是半導體，因此，2024年選股還是以科技股為首選，AI概念股在2023年爆發後股價沉寂了2季，然市場持續擴大，預期2024年AI伺服器的占比會快速達到46%，建議投資人佈局AI Server背後的隱形冠軍如IP、BMC、CCL/PCB、電源供應器、散熱及交換機等零組件供應鏈廠商，而AI的應用會快速向終端滲透，首選的載體就是手機。
傳產股2024年有否極泰來的機會？永豐金認為，花都巴黎喜迎2024年奧運，對於疲弱的歐洲經濟有刺激的作用，尤其是觀光效應對消費亦有所提振，觀察過去奧運年，Nike營收成長都創下佳績，相關的製鞋、成衣代工廠商，受惠題材或實績，股價表現令人期待。
至於節能減碳所衍生的能源轉型，單就台灣本土市場就有廣大的投資機會。台電「強韌電網計畫」與綠電（離岸風電與太陽能）佈建為國內業者帶來10年共3200億元的設備商機，另外半導體擴廠、工廠興建電路線的佈建也帶動重電設備需求。在美國也推進再生能源、電網更新、運輸部門電氣化下，重電、電纜產業相關廠商備受期待。