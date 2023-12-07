遭爆欠薪、拖欠百萬貨款！鋁合金大廠廷鑫緊急發重訊做3點回應

明年美元雙率雙降！股債齊揚的一年　專家估台股高點看18800點　

▲永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（7）日表示，明年將是股債齊揚的一年，美元雙率雙降，資金重返新興市場，台股明年高點上看18800點。（圖／NOWnews資料照片）
▲永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（7）日表示，明年將是股債齊揚的一年，美元雙率雙降，資金重返新興市場，台股明年高點上看18800點。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2023年全球大環境動盪不安，也讓投資人對明（2024）年也有更多期待。永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（7）日表示，明年將是股債齊揚的一年，美元雙率雙降，資金重返新興市場，新興市場（EM）股市首選包括台灣在內的供應鏈移轉受惠國，台股第1季會總統大選行情，第2、3季需要度過淡季考驗，第4季配合景氣收割與美國聯準會（Fed）降息助攻，全年台股高點上看18800點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於2024年展望，永豐金給了一個關鍵字「LONGER」，黃蔭基解釋，這分別是Landing、Opportunity、Normal、Geopolitical、Environment以及Risk。L、O代表經濟分析與投資建議，N、G、E代表灰犀牛與黑天鵝，R是要留意的Risk，而前4大總經關鍵字，是LONG是「龍」的諧音，也意涵時來運到長長久久。

永豐金預期明年美中經濟軟著陸，美國消費者物價指數（CPI）年增率自6月起已連續5個月低於4%，通膨向下趨勢確立，預期美國聯準會可明年第3季、第4季將各降息1碼，並看好美股、日股與美債，新興市場股市亦大有可為。在通膨降溫，迎來降息，企業獲利改善，永豐金預估，美股標普500指數2024年目標價4760點，看好科技股，與環保概念的ESG類股。至於日本岸田經濟學啟動日本內循環，日經2024年目標價36500點，記得1989年歷史高點是38957點。美債10年期殖利率預期將續探3.8%，2024將是股債齊揚的一年。

儘管2023年經濟成長不佳，戰爭、通膨、升息雜音不斷，台股卻仍繳出亮麗的成績單。展望2024年，黃蔭基分析，歐美各國降息本就是股市的利多，加上台灣景氣對策信號可望脫藍轉綠，觀察2000年以來脫離藍燈區後的股市表現，除了2002年的網路泡沫外，其他3次股市在脫離藍燈區後3個月、6個月都能有相當顯著的正報酬，有10%的漲幅，值得期待。

永豐金預期，2024年第1季台股會有一波總統大選行情，年中第2、3季需要度過淡季考驗，第四季配合景氣收割與Fed降息助攻，全年高點預估來到18800點。去庫存已近尾聲，企業獲利的成長動能主要將來自電子業，復甦的主體是半導體，因此，2024年選股還是以科技股為首選，AI概念股在2023年爆發後股價沉寂了2季，然市場持續擴大，預期2024年AI伺服器的占比會快速達到46%，建議投資人佈局AI Server背後的隱形冠軍如IP、BMC、CCL/PCB、電源供應器、散熱及交換機等零組件供應鏈廠商，而AI的應用會快速向終端滲透，首選的載體就是手機。

傳產股2024年有否極泰來的機會？永豐金認為，花都巴黎喜迎2024年奧運，對於疲弱的歐洲經濟有刺激的作用，尤其是觀光效應對消費亦有所提振，觀察過去奧運年，Nike營收成長都創下佳績，相關的製鞋、成衣代工廠商，受惠題材或實績，股價表現令人期待。

至於節能減碳所衍生的能源轉型，單就台灣本土市場就有廣大的投資機會。台電「強韌電網計畫」與綠電（離岸風電與太陽能）佈建為國內業者帶來10年共3200億元的設備商機，另外半導體擴廠、工廠興建電路線的佈建也帶動重電設備需求。在美國也推進再生能源、電網更新、運輸部門電氣化下，重電、電纜產業相關廠商備受期待。

錢被通膨吃掉！人生「第一桶金」好難存　專家建議這樣做較易達成

7成人被盜刷就換銀行！萬事達卡出招降風險　生物辨識驗證取代OTP

金價創新高後修正！專家提3因素牽動　恐續演雲霄飛車行情

聚焦4議題3產業趨勢！富邦投顧董座估：明年台股高點上看18600點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞