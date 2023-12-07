OPEC+宣布減產油價卻暴跌！降至近半年來新低 分析師曝「3原因」
國際油價週三暴跌，降至今年6月以來新低水準，紐約商品交易所西德州中級原油1月交割價下跌4.1％，跌破每桶70美元，收在每桶69.38美元；倫敦北海布倫特原油2月交割價也下跌3.8％，收在每桶74.30美元。對此，有分析師表示油價下跌是多種因素共同驅動，最主要包括「3原因」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，油價下跌對於飽受通膨所苦的消費者來說是個好消息，而下跌的主要原因在於對中國需求疲軟的擔憂、美國創紀錄的原油供應，以及對於石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）的質疑。
OPEC+日前宣布擴大減產，減產總規模達每日220萬桶，但由於聲稱減產協議帶有「自願」性質，讓外界質疑減產協議的約束力與真實性。顧問公司「Lipow Oil Associates」的總裁里波（Andy Lipow）直言，減產似乎是「形式多於實質」，外界普遍認為OPEC+失去了控制油價的能力。儘管中東地區的動盪局勢成為油價上漲的潛在因子，但里波仍預期油價會繼續走跌。
美國能源資訊署（EIA）公布的最新數據顯示，上週美國汽油庫存增加540萬桶，遠超過市場預期，加上對於中國經濟前景的擔憂，讓外界預期能源需求趨於疲軟，瑞穗證券的能源期貨協理（Robert Yawger）約格形容，油價這波重挫如同「雪崩」。