全台最大！DONKI、無印良品進駐大立百貨　串連高雄表參道

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陳其邁說，先前藏壽司首間全球旗艦店落腳亞灣、三井LaLaport進駐鳳山，每間都是年輕朋友敲碗的日本知名店家，更規劃聖誕嘉年華、燈會、演唱會經濟結合商圈消費等活動，帶來人流、提昇整體消費力，市府會持續協助，吸引更多指標性的商業服務業進駐。
大統集團董事吳冠威指出，今年是大統集團的第65年，大立百貨斥資10億改造期許成為高雄最潮日本品牌的核心，積極配合高市府參與中央公園及商圈辦理特色活動，與鄰共好擴散帶動鄰近街區活絡發展，期待這次的改裝開幕帶給市民耳目一新的大立百貨，未來持續推進改裝，吸引重量級品牌新櫃進駐，促進五福大立商圈至駁二特區形成帶狀經濟發展，成為高雄觀光購物最亮眼新地標。
DON DON DONKI亞太區町田悟史社長說明，在亞洲已有45間店，這是首次進軍南台灣，即使消費者曾去過其他分店，也非常自信自豪消費者來到高雄大立旗艦店，一定會感受到這是亞洲最大最新穎的分店。
大立店的獨家引進全球第二家「若櫻壽司」、和牛串、安田精米、現煮食堂，還以最高誠意推出3 個全新南台灣獨家專區：OUTDOOR戶外用品區、DONKI SAKE日本酒專賣區，以及 COCOKAWAII可愛選品專區，提供顧客最安心、安全、開心的消費體驗。唐吉訶德希望能受到高雄市民朋友的喜愛以外，還有更大的企圖心，期待能在高雄開展2號店、3號店。
MUJI無印良品吉田明裕總經理則說明，無印良品持續深耕台灣，每個新門市會結合當地意象設定主題，此次進駐大立百貨空間呈現融入海洋意象，並結合船廢零件與常見於港口的元素，呼應高雄作為港都、與海和港共生的城市形象；為連結南台灣的風土人情，特地拜訪高雄在地農家，引進「良品市場」販售在地食農商品；又看準門市週邊辦公大樓的餐飲商機，打造全台首家Brunch概念店，餐食空間約48坪，可容納40人；並設有2項南部獨家服務，在地設計開發的窗簾販售，以及提供DIY刺繡。
活動現場排隊人潮破500人，因第一位到場的蔡同學排錯邊，意外搶到首位的「貓貴妃日常」YT頻道主孔小姐表示，只逛過日本的DONKI，在台灣首逛就是來大立旗艦店，相當期待特色商品，擔心刷爆信用卡；隊伍中甚至還有專程從自小琉球過來的張小姐，表示慕名已久，終於展店開到南台灣，一定要搶首日逛，回家跟親友分享戰利品。
高雄市經發局長廖泰翔表示，以中央公園為中心的週邊商圈及大立百貨，是市府爭取投入預算，持續透過造街、舉辦活動活絡商業的重點區域，看準聖誕節是百貨及商圈的購物大節，市府今年以中央公園為中心向外延伸，結合演唱會、聖誕市集、燈光舉辦「2023高雄聖誕生活節」，加上DON DON DONKI、MUJI進駐大立百貨盛大開幕，期待嘉年華系列活動、大立百貨、新堀江商圈、中央公園商圈等八大商圈之間互相串聯，創造更大商業價值。